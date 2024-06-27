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Продает ли Украина электроэнергию за границу при выключении света: глава "Укрэнерго" объяснил ситуацию

Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не экспортирует электроэнергию в Европу, однако осуществляет транзитные физические перетоки между европейскими странами.

27 июня 2024, 14:30 comments1495
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Slava Kot
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Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал информацию, что Украина якобы продает электроэнергию странам Европы во время отключения света. По его словам, Украина ничего не экспортирует, но может совершать транзит электроэнергии между другими странами.

Продает ли Украина электроэнергию за границу при выключении света: глава "Укрэнерго" объяснил ситуацию

Продает ли Украина электричество за границу, когда свет выключают украинцам. Фото из открытых источников

Владимир Кудрицкий в интервью hromadske заявил, что Украина больше месяца не занимается экспортом электроэнергии. Глава "Укрэнерго" указал на важный момент относительно манипуляций в социальных сетях, когда ссылаясь на сайт Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) указывают, что Украина продает электроэнергию в другие страны.

"Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией – и ошибочно или сознательно пишут: "Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу". Это не так. В этом случае мы просто транзитом передаем электроэнергию, не используя собственные ресурсы. Это не наш экспорт", — заявил Кудрицкий.

Председатель правления "Укрэнерго" объясняет, что транзитные физические перетоки могут случаться между Румынией и Венгрией, а посредником выступает Украина из-за слабых связей в сети между этими странами.

Кудрицкий добавляет, что в этом можно убедиться, зайдя на специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции.

"Это значит, что электроэнергия заходит в Украину и выходит, не оставаясь у нас. Украина ничего не экспортирует и ничего не теряет. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями", – подчеркнул Кудрицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики объяснил, повысят ли цену на электроэнергию снова в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о том, почему мобильный интернет плохо работает в периоды отключения света и как этому помочь.




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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 13:53

То он як корумповані заробітчани на негараздах це називають. Шахрайські схеми біблійного народу ще ніхто не перевершив.


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