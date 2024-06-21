Правительство не желает принимать никаких решений и брать на себя ответственность: с чем это связано

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросам энергобезопасности, на котором поручил правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов, с налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Правительство Украины

Как отметил нардеп Алексей Кучеренко, эти поручения как бы правильные, но они явно опоздали во времени – некоторые минимум на полгода, некоторые даже на год и больше.

"С чем это связано? С абсолютно патологической организацией системы власти в Украине, связанной с существованием какого-то нелегитимного центра принятия решений, абсолютно нивелирует роль правительства Украины, развращает и деквалифицирует его, разрушая систему ответственности за свои решения и стимулируя желание не принимать никаких решений в принципе. И все это на фоне трагикумедной, абсолютно непрофессиональной и не структурированной Верховной Рады, к сожалению неспособной выполнять свои конституционные полномочия – в первую очередь контроль за "собственным" правительством", – заявил нардеп.

По его словам, система управления энергетикой страны во время войны не может производиться по законам, нормативным документам и организационной структуре мирного времени. Кучеренко утверждает, что страдают сегодня от этого все.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на заседание Ставки Владимир Зеленский дал правительству ряд поручений. В частности, он ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. По его словам, абсолютно все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Также Зеленский подчеркнул, что солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе и каждой больнице.



