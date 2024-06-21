Правительство не желает принимать никаких решений и брать на себя ответственность: с чем это связано

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросам энергобезопасности, на котором поручил правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов, с налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.
Правительство Украины
Как отметил нардеп Алексей Кучеренко, эти поручения как бы правильные, но они явно опоздали во времени – некоторые минимум на полгода, некоторые даже на год и больше.
По его словам, система управления энергетикой страны во время войны не может производиться по законам, нормативным документам и организационной структуре мирного времени. Кучеренко утверждает, что страдают сегодня от этого все.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на заседание Ставки Владимир Зеленский дал правительству ряд поручений. В частности, он ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. По его словам, абсолютно все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Также Зеленский подчеркнул, что солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе и каждой больнице.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:04
На Росії всі діють як одне ціле, а в нас об'єднує тільки контроль корумпованих потоків. Тому Росія перемагає військово, а в Україні перемагає терпілізм. Зомбована чернь не розуміє безглуздя якихось "самітів миру" під час так званого Фюрером: "повномасштабного вторгнення" спровокованого юдейсько-путинською кризою. Вся корумпована верхівка і її програшне командування кинули країну, яка стікає кров'ю і влаштовує вистави Сенцова. Зомбований терпилізм не здатен зрозуміти це і сказати: схаменіться! досить! треба терміново ранами займатись кровотечі зупиняти.