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Главная Новости Политика Украины 2024 Правительство не желает принимать никаких решений и брать на себя ответственность: с чем это связано
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Правительство не желает принимать никаких решений и брать на себя ответственность: с чем это связано

Нелегитимный центр принятия решений абсолютно нивелирует роль правительства, заявил нардеп Алексей Кучеренко

сегодня, 12:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросам энергобезопасности, на котором поручил правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов, с налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Правительство не желает принимать никаких решений и брать на себя ответственность: с чем это связано

Правительство Украины

Как отметил нардеп Алексей Кучеренко, эти поручения как бы правильные, но они явно опоздали во времени – некоторые минимум на полгода, некоторые даже на год и больше.

"С чем это связано? С абсолютно патологической организацией системы власти в Украине, связанной с существованием какого-то нелегитимного центра принятия решений, абсолютно нивелирует роль правительства Украины, развращает и деквалифицирует его, разрушая систему ответственности за свои решения и стимулируя желание не принимать никаких решений в принципе. И все это на фоне трагикумедной, абсолютно непрофессиональной и не структурированной Верховной Рады, к сожалению неспособной выполнять свои конституционные полномочия – в первую очередь контроль за "собственным" правительством", – заявил нардеп.

По его словам, система управления энергетикой страны во время войны не может производиться по законам, нормативным документам и организационной структуре мирного времени. Кучеренко утверждает, что страдают сегодня от этого все.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на заседание Ставки Владимир Зеленский дал правительству ряд поручений. В частности, он ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. По его словам, абсолютно все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Также Зеленский подчеркнул, что солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе и каждой больнице.




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Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02tfmsJCBDCJno54ovc6S9bP8wt3GsLGyxtqgjUw8q1gbmaGeKJAxYgSTWFBVYnsrMl
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На Росії всі діють як одне ціле, а в нас об'єднує тільки контроль корумпованих потоків. Тому Росія перемагає військово, а в Україні перемагає терпілізм. Зомбована чернь не розуміє безглуздя якихось "самітів миру" під час так званого Фюрером: "повномасштабного вторгнення" спровокованого юдейсько-путинською кризою. Вся корумпована верхівка і її програшне командування кинули країну, яка стікає кров'ю і влаштовує вистави Сенцова. Зомбований терпилізм не здатен зрозуміти це і сказати: схаменіться! досить! треба терміново ранами займатись кровотечі зупиняти.


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