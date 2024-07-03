Правительство хочет на три года заморозить пенсии и социальные выплаты: в чем цинизм власти

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Ткачик Олеся
Бывший министр социальной политики Павел Розенко прокомментировал "Бюджетную декларацию на 2025-27", которую внесло правительство на утверждение Верховной Рады. По его словам, у него этот документ и предложения Кабмина вызвали шок.
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Политик обратил внимание, что правительство предлагает на три года отказаться от индексации прожиточного минимума.
Бывший чиновник призвал народных депутатов проголосовать против таких планов правительства и отклонить бюджетную декларацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Правительство разработало проект Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Согласно информации нардепа Ярослава Железняка, правительство не планирует повышать размер минимальной зарплаты и прожиточный минимум, от которых зависят все социальные выплаты. Железняк отмечает, что размер минимальной заработной платы в 2025 году будет составлять 8000 гривен. По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около 340 млрд. грн ежегодно. Еще раз каждый год плюс 340. При этом нардеп очень посоветовал почитать документ тем, кто интересуется акцизом на сигареты/топливо и рентой. И еще НДС в декларации остается неизменным: 20% все время до 2027-го.
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