logo

BTC/USD

67656.60

ETH/USD

2638.44

LTC/USD

69.95

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 После заседания СНБО с участием Зеленского генпрокурор Костин подал в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

После заседания СНБО с участием Зеленского генпрокурор Костин подал в отставку

Костин подал в отставку после серии скандалов с получением прокурорами «инвалидностей»

22 октября 2024, 17:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором был рассмотрен ряд скандалов по получению прокурорами так называемых "инвалидностей".

После заседания СНБО с участием Зеленского генпрокурор Костин подал в отставку

Андрей Костин

Как отметил после заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин, такая ситуация действительно аморальна. Он добавил, что сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. По его словам, многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины.

"Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", — отметил Костин.

При этом он подчеркнул, что, учитывая такую ситуацию, он принял решение подать в отставку.

"Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности Генерального прокурора", — отметил Костин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Костин сообщил о масштабном расследовании информации о том, что служащие массово получают инвалидности, чтобы избежать службы в армии. По его информации, на сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельнитчины имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них – 50 человек – получили инвалидность к началу полномасштабного вторжения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26834
Теги:

Новости

Все новости