После заседания СНБО с участием Зеленского генпрокурор Костин подал в отставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором был рассмотрен ряд скандалов по получению прокурорами так называемых "инвалидностей".

Андрей Костин

Как отметил после заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин, такая ситуация действительно аморальна. Он добавил, что сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. По его словам, многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины.

"Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", — отметил Костин.

При этом он подчеркнул, что, учитывая такую ситуацию, он принял решение подать в отставку.

"Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности Генерального прокурора", — отметил Костин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Костин сообщил о масштабном расследовании информации о том, что служащие массово получают инвалидности, чтобы избежать службы в армии. По его информации, на сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельнитчины имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них – 50 человек – получили инвалидность к началу полномасштабного вторжения.



