После задержания своего зама Галущенко попал под шквал критики: причины

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, правоохранители именно при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики, который был задержан на взятке в полмиллиона долларов.

Александр Хейло

Минэнерго безотлагательно внесло представление на Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение было оперативно принято.

"Очистка энергетики от любых коррупционных проявлений – один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и всеми правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли и предотвращения проявлений коррупции в будущем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Впрочем, как обратил внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в сообщениях НАБУ и САП нет ни слова о том, что именно Галущенко помогал задержанию подозреваемого в коррупции чиновника.

На этот же нюанс обратил внимание и нардеп Ярослав Железняк.

"Здесь уже Минэнерго дало пост (в синхронизации с СБУ), что разоблачили взятку "при содействии министра". Но если смотреть на коммуникацию НАБУ и САП, то что-то о содействии нет ничего. Я думаю сейчас отличный момент для нашей традиционной рубрики: разоблачаем Галущенко на очередной манипуляции. Будет суд и мера пресечения, увидим там о роли министра", — отметил нардеп.

Вместе с этим в Центре противодействия коррупции рассказали, что Александр Хейло, задержанный по подозрению в коррупции, координировал работу угольной отрасли и "заботился о проблемных вопросах шахтеров".

"Допекался до того, что антикоррупционные органы задержали Хейла на взятке в 500 тысяч долларов. Взамен, по данным следствия, он обещал разрешить вывезти горнодобывающее оборудование из прифронтового района Донбасса на шахты, расположенные на западе страны", — говорится в сообщении центра.

Там тоже обратили внимание на то, что Минэнерго и СБУ пишут, что министр Галущенко посодействовал задержанию своего зама.

"Интересно, что в сообщении НАБУ и САП об этом нет ни слова. О таком содействии пишут только СБУ и прокуратура, которые на 100% зависят от Офиса Президента", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о деталях задержания заместителя Галущенко на взятке.



