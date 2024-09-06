После слухов о смерти Шуфрича в ГБР сделали заявление

Народный депутат и член запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич жив, а его дело о госизмене передали в суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований (ГБР).



Нестор Шуфрич. Фото из открытых источников

Советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона прокомментировала информацию о якобы смерти народного депутата Нестора Шуфрича.

"Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей напрямую, что на самом деле он жив, с ним все будет хорошо", — сказала Сапьян.

В ГБР также отметили возможную причину распространения ложной информации о смерти народного депутата.

"Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику", — сказала Сапьян.

Представительница ГБР сообщила, что Шуфрича и его помощника подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя, захват государственной власти и смену государственных границ Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене.

Напомним, что в сети распространилась информация о смерти Нестора Шуфрича в СИЗО. Впоследствии слухи были опровергнуты адвокатами Шуфрича.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший украинский народный депутат Андрей Деркач баллотируется в российский Совет Федерации.

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