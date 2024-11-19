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Порошенко просил Януковича дать гражданство олигарху Новинскому за развитие РПЦ (ДОКУМЕНТ)

Порошенко обращался к Януковичу с просьбой дать гражданство Новинскому, потому что он якобы имел значительные заслуги перед Украиной

19 ноября 2024, 13:17
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Ткачик Олеся

Как сообщает УНИАН, лоббист московского патриархата Вадим Новинский, подозреваемый в пособничестве России, получил украинское гражданство благодаря Петру Порошенко. За это, отмечает издание, Новинский якобы отстаивал бизнес-интересы Порошенко в РФ и якобы развивал агентурную сеть российской церкви в Украине.

Порошенко просил Януковича дать гражданство олигарху Новинскому за развитие РПЦ (ДОКУМЕНТ)

Порошенко и Новинский

"Янукович дал Новинскому гражданство на основании представления тогдашнего министра экономики Петра Порошенко. Так, Порошенко попросил Януковича сделать московского агента гражданином Украины" — говорится в материале УНИАН.

При этом журналисты приводят текст представления Порошенко в то временя президенту Януковичу.

"Прошу Вас принять положительное решение о принятии в гражданство Украины Новинского В.В., поскольку у него есть заслуги перед Украиной. Это поддержка Свято-Троицкого Ионинского монастыря, помощь в возрождении Свято-Александро-Невского собора (Крымская епархия)", — пишет Порошенко, точно зная, что эти религиозные учреждения являются московским патриархатом, и способствуя еще большему проникновению церкви ФСБ в Украину", — говорится в статье.

Порошенко просил Януковича дать гражданство олигарху Новинскому за развитие РПЦ (ДОКУМЕНТ) - фото 2

Порошенко просил Януковича дать гражданство олигарху Новинскому за развитие РПЦ (ДОКУМЕНТ) - фото 3

При этом, как указывают журналисты, Порошенко подчеркнул, что содействие в распространении влияния УПЦ МП и ходатайство о гражданстве Новинского якобы помогло ему в дальнейших бизнес-отношениях с Путиным и Кремлем.

"Порошенко всегда хорошо чувствовал политическую конъюнктуру. И когда Россия через Януковича тащила сюда "русскую веру", он наряжался в рясу дьякона МП, водил крестные ходы и заказывал иконы с личным ликом, чтобы быть как все, плюс это способствовало его бизнесу на территории РФ. То есть Порошенко топил при Новинском здесь, а тот лоббировал его интересы в Мордоре. Здесь речь и о лояльности к Путину, благодаря чему в РФ работал завод "Рошен", и о другом прибыльном бизнесе. Путин оценил этот жест, что позволило Порошенко уже в статусе президента организовать с Медведчуком кучу схем по освоению государственных средств в особо крупных размерах", — говорится в статье УНИАН.

Учитывая это, в материале даже предлагается лишить Новинского украинского гражданства и проверить законность действий самого Порошенко.

"Сегодня против Вадима Новинского введены санкции и открыто уголовное производство по статье 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Но гражданство Украины у него пока никто не забрал. Так может пора это сделать? Как и разобраться, нет ли состава преступления по этой статье в действиях самого Петра Алексеевича", — говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что от "Европейской солидарности" требовали объяснений, действительно ли Порошенко является диаконом УПЦ МП.



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Источник: https://www.unian.ua/politics/prorosiyskiy-oligarh-novinskiy-otrimav-ukrajinske-gromadyanstvo-zavdyaki-listu-poroshenka-do-yanukovicha-za-rozvitok-upc-mp-bloger-12825033.html
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