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Порошенко получил очередной миллиард благодаря «слепому трасту»

Порошенко задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG

сегодня, 16:07
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Ткачик Олеся








Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатился еще более чем на 1 миллиарда гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК со ссылкой на изменения в имущественном состоянии декларанта, внесенные 10 октября.

Порошенко получил очередной миллиард благодаря «слепому трасту»

Петр Порошенко

В частности, 10 октября Петр Порошенко внес в свое имущественное положение и задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это стало выплатой дивидендов от так называемого "слепого траста". Указанная сумма почти втрое больше прошлогодней.

Для сравнения: в 2023 году слепой траст перечислил нардепу 329 млн грн дивидендов, в 2022 году – 905 млн грн, в 2021 году – всего лишь 152,4 млн грн. Кроме этого, в октябре лидер "Евросолидарности" указал и другие крупные доходы: 213 млн. грн. в виде суммы погашения облигаций и почти 2 млн. из других источников.

История со "слепым трастом" тянется с 2016 года, когда мировые СМИ одновременно опубликовали большое расследование,  что раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей разных профессий к сокрытию огромных сумм денег в оффшорных компаниях. Среди них оказались Петр Порошенко и путин. Целью создания оффшорных компаний была минимизация налогов Порошенко. После скандала бизнесмен был вынужден передать свою компанию "Рошен" якобы в "слепой" траст. Это позволило компании нардепа, еще работать в России даже во время войны. А в сентябре 2024 года на прилавках магазинов Курской области россии были обнаружены полки Рошен с конфетами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно декларации Порошенко, только за сентябрь месяц он получил более миллиарда гривен доходов. Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг.




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