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Главная Новости Политика Украины 2024 Порошенко открыто подыгрывает России: собирается на выборы, а Кремль радуется, — политолог
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Порошенко открыто подыгрывает России: собирается на выборы, а Кремль радуется, — политолог

Валентин Гладких считает, что желание Порошенко по поводу скорейшего участия в выборах играют только на руку РФ

сегодня, 22:05
Автор:
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Станислав Молчанов
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Заявления лидера фракции "ЕС" Петра Порошенко по поводу желания скорейшего участия в выборах расшатывают Украину и мир и играют на руку Кремля.

Порошенко открыто подыгрывает России: собирается на выборы, а Кремль радуется, — политолог

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких.

"Кремль искренне заявлениям Порошенко радуется и усиливает риторику по поводу расшатывания Украины и мира: "не давайте Украине оружие, там нет выборов", "Порошенко уже готов баллотироваться, власть его блокирует", "РФ сможет сесть за стол переговоров с Порошенко", "в Украине нелегтимная власть" (хотя очевидно, что говорить такое сейчас может только тот, кто играет на руку РФ) и т.д. Путину нужна дестабилизированная Украина. И Порошенко хорошо с этим справляется", — заявил Валентин Гладких.

Гладких отмечает, что все это происходит в тот момент, когда Путин готовит новое большое наступление летом, а 81% украинцев говорят, что они против выборов в войну, потому что враг может это использовать.

Как сообщалось, Петр Порошенко заявил в эфире телеканала Аль-Джазира, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.




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Источник: https://t.me/valentyn_gladkykh/591
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