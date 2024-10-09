Полнейший абсурд: В ВР хотят поднять военный сбор для самих военных

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев и народные депутаты из фракции "Слуга народа" хотят не просто увеличить военный сбор, а увеличить его и для самих военных, заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Военный сбор

"То есть военные должны платить военный сбор уже 5%! Это полный абсурд! Они сошли с ума? Предлагаю вызвать в Совет военных, пусть скажут все, что они думают на этот счет!" – отметил в Фейсбуке Гончаренко.

В шулерстве обвинила Гетманцева нардеп Ирина Геращенко. Она также заявила, что в законопроекте о повышении налогов заложено повышение для военнослужащих.

" Военный сбор увеличивают для самих военных! Теперь военнослужащие будут платить 5% военного сбора! С военных, которые на ППД, на лечении, на учебе или в отпуске — из них заберут 5% зарплаты. Учитывая, что средняя зарплата военнослужащих без боевых – 20 тыс грн, каждый воин еще на 1 тыс больше уплатит налогов!" – заявила в Фейсбуке Геращенко.

По ее словам, абсурдно выглядит то, что военные должны платить больше налогов во время войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о повышении налогов в первом чтении. Как результат, в ближайшее время ожидаем налоговые изменения. Среди прочего в ФЛП впервые появится военный сбор. Кроме того, для Объединенной отчетности планируется изменить период предоставления отчета, установить новые ставки налога на прибыль и вести ряд других изменений. При этом в Раде не исключили, что налоги будут подниматься и дальше.





