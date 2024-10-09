Полнейший абсурд: В ВР хотят поднять военный сбор для самих военных

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Ткачик Олеся
Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев и народные депутаты из фракции "Слуга народа" хотят не просто увеличить военный сбор, а увеличить его и для самих военных, заявил нардеп Алексей Гончаренко.
Военный сбор
В шулерстве обвинила Гетманцева нардеп Ирина Геращенко. Она также заявила, что в законопроекте о повышении налогов заложено повышение для военнослужащих.
По ее словам, абсурдно выглядит то, что военные должны платить больше налогов во время войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о повышении налогов в первом чтении. Как результат, в ближайшее время ожидаем налоговые изменения. Среди прочего в ФЛП впервые появится военный сбор. Кроме того, для Объединенной отчетности планируется изменить период предоставления отчета, установить новые ставки налога на прибыль и вести ряд других изменений. При этом в Раде не исключили, что налоги будут подниматься и дальше.
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