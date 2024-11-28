Почему украинцы до сих пор мечтают о Залужном, как о президенте: какие проблемы ожидают Зеленского

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Кравцев Сергей
Высокий рейтинг бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, а ныне посла Украины в Великобритании отвечает установке избирателей в защиту и надеждам, что именно выходец из военных кругов обеспечит приоритетность задач обороны страны в дальнейшем. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
При этом эксперт отметил, что сам Залужный никак не комментирует свои политические амбиции, однако выход книги о нем "Железный генерал", интервью одному из ведущих интернет-изданий с заявлением о Третьей мировой, разрешающие выступления на различных международных мероприятиях и форумах присутствовать в информационном пространстве говорят о реализации коммуникативной стратегии со стороны экс-главкома.
Он добавил, проблема Зеленского в том, что оппоненты попытаются из него сделать главного виновника полномасштабного вторжения и сыграть на ассоциациях его персоны с военными лихолетьями. Команда нынешнего президента, считает политтехнолог, будет также продумывать определенные положительные коммуникативные ходы (реформирование ТЦК, "Вовина тысяча", недопущение мобилизации 18-25-летних, показательная борьба с коррупцией в определенных ведомствах и т.п.).
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