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Почему Украина не запрещает УПЦ МП: депутат заявил о группе симпатиков российской церкви в ВР

С момента первого чтения о запрете УПЦ МП прошло более полугода, почему Верховная Рада до сих пор не запретила российскую церковь.

сегодня, 09:42
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил, что некоторые парламентарии блокируют голосование закона, запрещающего деятельность УПЦ МП. По его словам, этот шантаж происходит от членов бывшей пророссийской фракции ОПЗЖ.

Почему Украина не запрещает УПЦ МП: депутат заявил о группе симпатиков российской церкви в ВР

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Николай Княжицкий сообщил, что пророссийские депутаты пользуются отсутствием монобольшинства в Верховной Раде, чем откладывают голосование по запрету российской церкви в Украине.

"Пока в парламенте не существует монобольшинства. Потому что к нему добавляются фракции бывшего ОПЗЖ, которые настаивают на том, чтобы за этот закон не голосовали, иначе шантажируют тем, что не будут поддерживать власть в законах, которые нужны власти", — объясняет Княжицкий.

По словам депутата, симпатики российской церкви оказывают значительное влияние на окончательное решение по голосованию.

"В самом провластном большинстве большинство депутатов – это действительно патриотически настроенные люди, которые готовы за это голосовать. Но там есть достаточно влиятельная группа симпатиков российской церкви, попавших в парламент с помощью российской церкви. Которые делают все, чтобы закон не был принят", – сказал нардеп.

Николай Княжицкий подчеркнул, что российская церковь оказывает значительное влияние, в том числе и финансовое в Украине. По его словам, она может покупать экспертов, журналистов и других, чтобы исказить нормы закона, который мог бы запретить УПЦ МП. Однако Княжицкий добавляет, что закон не ограничивает свободу вероисповедания.

Напомним, что 19 октября парламент в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий УПЦ МП в Украине. Тем не менее, за семь месяцев Верховная Рада не рассмотрела законопроект во втором чтении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Московский патриархат отреагировал на возможный запрет своей деятельности.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, нужно ли в Украине запретить УПЦ МП.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-parlamenti-e-vplivova-grupa-simpatikiv-rosiyskoi-tserkvi-knyazhitskiy-pro-zatyaguvannya-golosuvannya-zakonu-shchodo-zaboroni-upts-mp
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