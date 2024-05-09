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Почему отставка Сольского показательна: как меняется власть

После публичных обвинений Сольского не было шансов, что его оставят на посту

сегодня, 16:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинский парламент отправил 9 мая в отставку министра аграрной политики и продовольствия Николая СольскогоЭксперты прокомментировали порталу "Комментарии" эту очередную отставку (ранее парламентарии уволили с должности вице-премьера, министра развития общин Александра Кубракова).

Почему отставка Сольского показательна: как меняется власть

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

Было бы удивительно, если бы Сольский остался

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким комментарием:

"Честно говоря, я фамилию Сольского услышал, наверное, впервые лишь в конце марта, когда проходили переговоры о разблокировании польскими фермерами границы с Украиной. Ну, а потом уж появились сообщения о том, что его обвиняют в коррупции, было заключение, выход под залог... И это министр страны, которая постоянно просит денег у Запада!".

По мнению эксперта, было бы удивительно, если бы после таких обвинений Сольского оставили на посту.

"Что же до "дела Сольского", тут уж пусть решения принимает суд. Дел у нас заводилось много, в том числе громких, коррупционных. Реальных сроков вот только почти нет", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Мы идем в Европу

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет отставку Сольского ожидаемой.

"Оставлять на посту министра, против которого возбуждено уголовное дело (хоть и по старым фактам, касаемо земляных афер) было бы, как минимум, странно. Сольский, что называется, попал. Следует понимать — мы идем в Европу. И, если человек хочет делать политическую, чиновничью карьеру — у него должна быть чистая биография. Без каких-либо, пусть даже старых, грехов", – поясняет эксперт.

Он уверен, что со временем в Украине может, наконец, так сложиться, что человек на госслужбе должен быть абсолютно чист.

"Пока мы только учимся этому. И пример Сольского, которого наказали за очень старую аферу, тут показателен", – считает Александр Охрименко.

Понятной, по его мнению, является и отставка Кубракова.

"Зеленский постоянно переформатирует свою команду. Пытаясь добиться максимальной эффективности. Качественного менеджера подобрать реально трудно. Потому ротации в Кабмине будут дальше. Нужна эффективная команда. Чтоб не просто была предана, но и качественно работала. А уж тем более во время войны", – подчеркивает эксперт.

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