Отдельные политические силы начинают раскачивать тему легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая, заявляя о необходимости проведения президентских выборов, чем создают реальные угрозы Украине, убежден политолог Олег Лесной.

Из-за войны с РФ в Украине отложили выборы президента. Фото из открытых источников

Он отметил, что некоторые украинские политики и партии очень хотят заработать политические баллы на теме легитимности Зеленского, не задумываясь над возможными последствиями. В частности, они хотят "сыграть" на ассоциациях с Виктором Януковичем, к которому после побега приклеился ярлык нелегитимного.

"Сейчас очень опасно запускать публичные дискуссии о выборах и нелегитимности президента. Отдельные политики пробуют ссылаться на западных партнеров, которые говорили, что, мол, проведите выборы, а мы их признаем. Но разве мы хотим быть Ираком или Афганистаном, где проходили формально легитимные выборы, которые признавал Запад? Думаю, политики, которые распространяют заявления о необходимости выборов, не осознают, что их политические игры могут привести к тому, что они будут перед расстрельной ямой извиняться друг у друга", — подчеркнул политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.