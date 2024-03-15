Почему опасно "играть" темой легитимности Зеленского: как некоторые политики вредят Украине

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Марьян Ощановский
Отдельные политические силы начинают раскачивать тему легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая, заявляя о необходимости проведения президентских выборов, чем создают реальные угрозы Украине, убежден политолог Олег Лесной.
Из-за войны с РФ в Украине отложили выборы президента. Фото из открытых источников
Он отметил, что некоторые украинские политики и партии очень хотят заработать политические баллы на теме легитимности Зеленского, не задумываясь над возможными последствиями. В частности, они хотят "сыграть" на ассоциациях с Виктором Януковичем, к которому после побега приклеился ярлык нелегитимного.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.
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Ігор
сегодня, 21:55
Дійсно! Ми вже грались з легітимністю Януковича Чаушеску ... Навіщо ж таке! Та й про корупцію, роздуте чиновництво ухилянтів, товстих неоподатковуваних попів та інші негаразди в країні треба мовчати, бо ворог скористається. От не кажемо про прильоти і ворог не знає куди запускати і не запускає. Тому поводимось як німці у 1937-1945: жодного сумніву стосовно Фюрера і корумпованої Хунти. Будемо стабільними, як КНДР - 70 років їх ніхто не чіпає.