Почему Кубраков потерял свою должность: что скрывается за отставкой

В четверг, 9 мая, Верховная Рада Украины уволила с должностей вице-премьера – министр развития общин Александра Кубракова. По информации в СМИ, в Офисе президента давно хотели отставки Кубракова, но решение этого вопроса тормозил Вашингтон. Почему сняли именно его и именно сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Александр Кубраков. Фото: из открытых источников

Кубраков и его подчиненные катастрофически ошиблись в планировании

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что Кубракова уволили из-за плохой подготовки (при огромных тратах) защиты наших энергообьектов.

"Они почему-то считали, что россияне станут бить по распределительным сетям. И старались их защитить. Не то чтобы хорошо. Защитой же объектов ТЭС и ГЭС особо не занимались. Кроме того, много средств было потрачено на проектирование так называемых "черепах" — огромных бетонных укрытий. Но специалисты уверяет, что те абсолютно нерабочие", – поясняет эксперт.

Соответственно, продолжает он, огромные средства были потрачены впустую. А результат таков, что уже ставится вопрос об ограничении энергоснабжения промышленных потребителей.

"Фактически Украина станет много импортировать электроэнергии, но всё равно будут отключения. Потому что примерно 3/4 балансирующих энергомощностей выведено из строя рядом массированных российских атак. Тогда как на защиту энергообъектов было потрачено, скорее всего, более 10 млрд грн. То есть, Кубраков и его подчиненные катастрофически ошиблись в планировании, – констатирует Даниил Монин. – Как по мне, следует уволить и зама Кубракова – Мустафу Найема, который собственно занимался направлением энергозащиты".

Замена персоналий на постах без смены приоритетов в управлении

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко поделился такими рассуждениями:

"Имитация бурной деятельности – это основное занятие парламентариев в последний год. Масса законодательных инициатив, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к тем вызовам, которые сейчас стоят перед Украиной и к тем проблемам, которые необходимо решать – норма для Верховной Рады. Потому ничего удивительного в том, что Кубракова — "попросили на выход". Прямо как в фильме Леонида Быкова "Зайчик", главный герой которого боролся за снос никому не нужного забора во дворе дома, а получил "разрешение" от чиновника покрасить его в синий цвет. Нет в этом никакой логики и бесполезно искать смысл в подобной деятельности. Сделали — потому что "надо было что-то сделать". Возможно, часть истеблишмента в процессе своих внутренних игр и борьбы за финансовые потоки и власть решила устроить очередную "рокировку" и потому "будем посмотреть" куда его назначат и кто придет на смену", – отмечает эксперт.

Но принципиальных изменений не будет, уверен он.

"Замена персоналий на постах, без смены приоритетов в управлении и постановки иных целей и задач, при несоблюдении цивилизованных принципов формирования правительства (где министр — политическая фигура правящей партии и/или член одной из партий входящей в коалицию) — ничего не изменит в работе Кабмина. А значит, и говорить тут не о чем", – резюмирует Юрий Гаврилечко.

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