К легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая нет вопросов, убежден политолог, глава КИУ Алексей Кошель.

Дискуссии относительно легитимности Зеленского опасны. Фото из открытых источников

"В дискуссиях по проблеме легитимности президента Владимира Зеленского я опираюсь на позицию специалистов по конституционному праву. Их позиция однозначна – после 20 мая президент остается абсолютно легитимным. Конституция четко подразумевает невозможность проведения парламентских выборов во время военного положения. Эта логика распространяется на другие статьи. Кроме того, есть логика непрерывности власти", – подчеркнул политолог.

Кошель отметил, что в истории с легитимностью все точки мог бы расставить Конституционный Суд, однако с КС есть проблема – сейчас в суде только 13 из 18 судей, а назначение остальных судей затягивается. В то же время, заявил политолог, отрицать легитимность президента Зеленского крайне опасно.

"Если нет перспектив получить разъяснение Конституционного Суда, необходимо организовать ряд публичных мероприятий с участием ведущих экспертов по конституционному праву и бывших судей Конституционного Суда, которые предоставят профессиональные объяснения, чтобы в обществе исчезли вопросы о легитимности президента. Кроме того, власть и оппозиция должны заключить пакт или подписать документ с согласованной позицией по этому вопросу", – добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").

