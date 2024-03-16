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Почему к легитимности Зеленского нет вопросов: разъяснения эксперта

Зеленский останется легитимным президентом после 20 мая этого года

16 марта 2024, 23:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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К легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая нет вопросов, убежден политолог, глава КИУ Алексей Кошель.

Почему к легитимности Зеленского нет вопросов: разъяснения эксперта

Дискуссии относительно легитимности Зеленского опасны. Фото из открытых источников

"В дискуссиях по проблеме легитимности президента Владимира Зеленского я опираюсь на позицию специалистов по конституционному праву. Их позиция однозначна – после 20 мая президент остается абсолютно легитимным. Конституция четко подразумевает невозможность проведения парламентских выборов во время военного положения. Эта логика распространяется на другие статьи. Кроме того, есть логика непрерывности власти", – подчеркнул политолог.

Кошель отметил, что в истории с легитимностью все точки мог бы расставить Конституционный Суд, однако с КС есть проблема – сейчас в суде только 13 из 18 судей, а назначение остальных судей затягивается. В то же время, заявил политолог, отрицать легитимность президента Зеленского крайне опасно.

"Если нет перспектив получить разъяснение Конституционного Суда, необходимо организовать ряд публичных мероприятий с участием ведущих экспертов по конституционному праву и бывших судей Конституционного Суда, которые предоставят профессиональные объяснения, чтобы в обществе исчезли вопросы о легитимности президента. Кроме того, власть и оппозиция должны заключить пакт или подписать документ с согласованной позицией по этому вопросу", – добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H85qv_ZtLQM&t=9s
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Обсуждения

morrison

сегодня, 00:20

до розумових здібностей експерда теж немає питаннь:)


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