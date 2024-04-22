Почему Ермак в рейтинге Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира: что происходит в Украине

Для многих стало неожиданностью то, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в ТОП-100 самых влиятельных людей мира за 2024 год по версии журнала Time. Причем, Ермак стал единственным украинцем, кто оказался в этом списке. А номинировал его туда бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В своей колонке он называет главу ОП "человеком, играющим центральную роль в обеспечении работы украинского правительства" (при том, что глава Кабмина у нас Денис Шмыгаль). Почему Ермак оказался в этом рейтинге? Можно ли сказать, что в мире видят именно его – человеком, который фактически влияет на все управленческие процессы в Украине? Для кого в Украине попадание Ермака в ТОП-100 самых влиятельных людей мира может стать неприятным звоночком? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП участвует во многих теневых процессах

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, попадание Ермака в те или иные топы и рейтинги, по большому счету, ничего не значит – и никак не отразится на внутриполитической ситуации.

"Я не совсем понимаю столько повышенное внимание к попаданию тех или иных украинских персон в те или иные рейтинги зарубежных изданий. Куда важнее то, что Конституционные полномочия и то, как их представляют отдельные люди во власти, не вполне совпадают. И это реально может влиять на внутриполитическую ситуацию", – отмечает аналитик.

То, что Ермак попал в ТОП-100 самых влиятельных людей мира-2024 по версии журнала Time, отображает то, что и так понятно многим внутри Украины, акцентирует Олеся Яхно. А именно – что глава Офиса президента, наверное, гораздо больше в теневом плане охватывает полномочий, нежели прописано в Конституции. И, скорее всего, участвует во многих теневых процессах, включая кадровые решения, касающиеся того же Кабмина.

"Тем важнее поднимать вопросы институциональной самодостаточности и распределения власти внутри Украины. Сейчас у нас военное положение, оно предполагает предоставление больших полномочий одним органам, урезание их и других, изменение некоторых процедур, включая упрощения принятия кадровых решений. Но во всех решениях, которые принимают наши зарубежные партнеры касательно выделения Украине военной и финансовой помощи, касательно нашей евроинтеграции, подчеркивается, что мы должны сохранять и укреплять демократичные процедуры, развивать институции, делать их более независимыми", – подчеркивает эксперт.

Да, продолжает она, во время войны у нас очень укрепилась президентская вертикаль. И люди, которые входит в команду Зеленского, охватывают больше полномочий, чем прописано Конституцией. В том числе во внешней политике. Но это – и о большей ответственности. Что важно понимать, считает аналитик.

"Хочется верить, что следующие выборы (когда бы они не состоялись), зафиксировали те полномочия, ту форму правления (парламентско-президентская), которые у нас прописаны в Конституции. То есть, партии должны быть с определенной идеологией, а не заточенные под одного лидера. Парламент должен исполнять свои функции, президент и его Офис – свои, правительство – свои. Судебная власть должна быть независимой, честной, беспристрастной. Гарантией того, что та или иная персоналия не будет перенимать полномочий больше, нежели положено, является сила и независимость всех институций, – уверена Олеся Яхно. – И, как развивать обороноспособность, нужно развивать институции в качестве гарантии четкого распределения полномочий и ответственности. Привязка должна быть не к узкопартийным, не к корпоративным или прочим интересам – а к интересам избирателей, страны".

Политический вес Ермака говорит о многом

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Признание Ермака в кругу мировых лидеров за версию издания Time, по сути, является контраверсией, которая должна продемонстрировать миру окончательно искаженное конституционное устройство Украины. Политический вес Ермака на самом деле был не свидетельством эффективности власти в Украине, а даже наоборот – коррупционной централизации, которая стала на время войны продолжение коррупционной политики по преодолению ковида, передела рынков, и самое главное – существование власти в режиме непрерывной избирательной кампании, то есть непрерывный стресс для общества".

Теперь же, продолжает эксперт, этот рейтинг, по сути, является фиксирование состояния "хромой утки" (термин обозначает политика, который приближается к концу срока правления и не может избираться снова, фактически – политик, утративший влияние) относительно Зеленского.

"Речь о состоянии полулегитимной власти, которая еще и страдает авторитарными изъянами, – уточняет Владимир Цыбулько. – То есть, политикуму демократий теперь гораздо труднее работать с собственным избирателем для предоставления финансовой помощи Украине. Узурпация власти точно не признак демократии, а финансировать авторитаризм в Украине нет особо желающих".

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