Почему цены на сигареты в Украине снова повысят и как это связано с политикой Евросоюза

В 2024 и последующие годы украинских курильщиков ожидают неутешительные новости – цены на сигареты будут постоянно увеличиваться, приближаясь к стоимости как в других странах Евросоюза, в который стремится в ближайшей перспективе вступить Украина.

Почему цены на сигареты в Украине снова повысят

Причины роста цен на табачные изделия

Украина, шагая по евроинтеграции и выполняя обязательства перед Европейским Союзом, столкнулась с необходимостью адаптации своего законодательства к европейским стандартам, в частности в сфере налогообложения и регулирования табачных изделий. Одобрение законопроект №11090 , направленный на значительное повышение цен на сигареты, стал шагом к выполнению евродирективы 2011/64/EU, которая определяет минимальный акциз на сигареты.

Удорожание табачных изделий в Украине будет происходить постепенно несколько лет. Анализ , проведенный редакцией OBOZ.UA, указывает на то, что цена пачки сигарет средней ценовой категории с фильтром вырастет с 87,14 грн в текущем году до примерно 173 грн в 2028 году. Такой рост стоимости вызван не только законодательными изменениями, но и фиксацией акциза в евро, что делает цену на табачные изделия чувствительной к колебаниям валютного курса.

Планируемое увеличение цен на табачные изделия в Украине является частью более широкой политики выполнения обязательств перед ЕС и повышения качества жизни украинцев из-за уменьшения количества курильщиков. Это также будет способствовать повышению государственных доходов и финансированию важнейших секторов экономики. Однако для достижения максимальной эффективности этих мер важно обеспечить их сбалансированное внедрение, учитывая интересы всех сторон и потребности рынка.

Целью законопроекта является не только гармонизация украинского законодательства с европейскими нормами, но и увеличение поступлений в государственный бюджет. Ожидается, что уже в 2025 году дополнительные средства от акциза на табачные изделия составят 612 млн. грн., а к 2028 году — возрастут до 13,8 млрд. грн. ежегодно. Такой прирост поступлений позволит направить средства на социально важные проекты и развитие инфраструктуры.

Будущее электронных сигарет и стиков

Законопроект также затрагивает регулирование рынка электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева. Отсутствие прямого удорожания жидкостей для электронных сигарет в документе указывает на определенную отсроченность в регулировании этого сегмента. Однако планы пересмотра ставок акцизного налога на стики дают основания предусматривать увеличение их стоимости, что, с одной стороны, может привести к росту поступлений от акциза, а с другой — повлияет на потребительские предпочтения.

Решение о дифференцированном увеличении акцизов на традиционные сигареты и табачные изделия для систем нагрева (ТВЭН) вызвало значительный резонанс в Украине. Предложение поднять минимальный акциз до 90 евро за 1000 сигарет, а для ТВЭН – только до 72 евро, имеет свои экономические и социальные последствия.

Одним из главных аргументов в пользу этого решения потенциальное увеличение поступлений в государственный бюджет Украины. Однако, согласно оценкам ОО "Жизнь", введение налоговой преференции для ТВЭН может привести к недополучению в бюджет не менее 5,2 млрд грн ежегодно. Это указывает на потенциальную невыгоду для государства, ведь уменьшение налоговых поступлений от табачных изделий может иметь далеко идущие последствия для бюджета.

Дифференциация акцизов на традиционные сигареты и ТВЭН создает условия для формирования разных ценовых категорий на рынке. Это может привести к тому, что через 4 года пачка стиков будет почти на 40 грн дешевле, чем обычные сигареты, дав ТВЭН конкурентное преимущество. Такая разница в налогообложении и ценах, несомненно, повлияет на потребительские предпочтения и может способствовать увеличению популярности изделий для систем нагрева.

Решение о дифференцированном увеличении акцизов на табачные изделия в Украине требует тщательного анализа его потенциальных последствий для госбюджета, рынка и здоровья населения. Важно найти баланс между потребностями бюджета, борьбой с контрабандой и неуплатой налогов, а также усилиями по защите общественного здоровья.

Контрабанда и неуплата налогов

Опасения относительно увеличения уровня контрабанды после роста акцизов на ТВЭН обоснованы. Народный депутат Алексей Устенко отмечает , что чрезмерный рост акцизов может способствовать развитию "теневого" рынка и контрабанды из стран, где ставки акцизов и цены на табачные изделия значительно ниже. Фактически, значительная часть контрабандных сигарет на украинском рынке производится в пределах страны, уклоняясь от уплаты налогов и нанося бюджету миллиардный ущерб.

Стоимость на сигареты в Европе: от Украины до Ирландии

Ценовая политика на табачные изделия в Европе показывает колоссальные отличия, отражающие культурное и социально-экономическое разнообразие континента. Если искать наиболее бюджетные варианты для курящих в 2024 году, то Украина выходит на передний план с ценой за пачку всего $1.60. Но перейдя границы в сторону Ирландии, Норвегии или Великобритании, картина кардинально меняется. цены на табачные изделия здесь стремительно взлетают вверх, достигая $17.27 за пачку в Ирландии, что в несколько раз превышает украинские показатели. Даже по сравнению с соседями, стоимость табачных изделий в нашем государстве намного ниже: например, средняя цена пачки сигарет в Польше – 4.80$, Румынии – 5, 43$, Германии – 8.95$, Франции –12.80$, Великобритании – 14,61$ .

Но почему так велика разница? Ответ кроется в комплексе факторов: налогообложение, стремление к улучшению общественного здоровья и общие общественные настроения курения. Страны с высокой стоимостью сигарет используют ценовой барьер как одно из средств борьбы с вредной привычкой, особенно среди молодежи, для которой высокая цена становится существенным фактором, влияющим на решение о покупке.

Рассмотрим основные факторы, формирующие ценовую политику на табачные изделия в разных странах:

- Политика: налоги и регуляции . Во многих западных странах налоги на сигареты регулярно увеличиваются с целью уменьшения потребления табака. Высокое налоговое бремя не только увеличивает стоимость сигарет для конечного потребителя, но и стимулирует государственные доходы, которые часто направляются на программы профилактики курения и поддержания здоровья.

- табачные листья: стоимость и доступность . Стоимость и доступность табачных листов оказывают значительное влияние на цены. Страны, имеющие возможность выращивать табак на своей территории, могут снизить стоимость производства благодаря отсутствию потребности в импорте, что приводит к снижению розничных цен.

- затраты на производство . Расходы, связанные с изготовлением сигарет, включая оплату труда и материалы, также влияют на конечную цену. Высокие стандарты качества и зарплаты в некоторых странах могут повысить стоимость производства.

- Транспортировка . Расходы на распределение сигарет от производителей к розничным продавцам являются ключевым фактором ценообразования. Большие расстояния и сложности логистики могут значительно повысить стоимость сигарет.

– Маркетинг . Расходы на рекламу и продвижение сигарет потребителям влияют на общие расходы компаний и, соответственно, на цену продукта. В некоторых странах существуют строгие ограничения на рекламу табачных изделий, что может снизить эти расходы.

- Культура и религия . Культурные и религиозные факторы могут влиять на курение, стимулируя или ограничивая его потребление. Например, в некоторых культурах курение является частью социальных традиций, в то время как в других — оно осуждается.

- Экономические условия . Общее экономическое состояние страны, включая инфляцию и курс валюты, может определять розничные цены. В странах с высоким уровнем инфляции или нестабильной валютой цены на сигареты могут быстро расти.

Учитывая эти факторы, становится ясно, почему цены на сигареты могут существенно отличаться в разных странах. Воздействие политики, экономических условий и культурных особенностей делает ценообразование на табачные изделия сложным и многогранным процессом.

Одно очевидно: цены на сигареты в Европе будут постоянно расти. Целью этого тренда является стимулирование людей к отказу от курения, делая эту привычку менее привлекательной как для молодежи, так и для взрослых. Поэтому, независимо от того, прогуливаетесь ли вы по старинным улицам Киева или любуетесь зелеными пейзажами Ирландии, – сейчас курение превращается в дорогостоящее увлечение, которое бьет по здоровью и кошельку.