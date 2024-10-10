Пиар во время войны: сколько средств потратили областные и городские советы в 2024 году

В Украине третий год идет полномасштабная война. Однако о необходимости экономить и не тратить средства на лишние вещи, на платформе Prozorro немало тендеров о размещении информации о деятельности областных и местных советов. Портал "Комментарии" проанализировал, сколько средств потратили на рекламу областные и местные советы.



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Следует отметить, что не все закупки маркируются именно как размещение информации о деятельности власти, нередко закупают просто услуги размещения информации (по усмотрению заказчика). К тому же работу по информированию о своих достижениях провели не все советы. Часто такую информацию размещают в конце года, как итог работы за год.

Среди областных государственных администраций в расходах лидируют Днепропетровская ОГА – 1710000 грн, Николаевская ОГА 862 000 грн, Житомирская ОГА – 407 330 грн.

Среди городских государственных администраций городов областного значения в расходах на рекламу лидирует Днепровский городской совет с расходами по размещению информации в размере 45 893 608 грн.

Кропивницкий городской совет потратил на услуги по освещению деятельности 874 000 грн. У других городских советов аппетиты поскромнее.

Власти Киева и области не проводили тендеры на размещение информации о деятельности, однако много расходов на проведение рекламных и социальных кампаний по популяции или реализации определенных программ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за вагоны метро, на которых пиарился Кличко, переплатили 160 млн грн. Большую сумму средств заплатили за перевозку вагонов. Подробнее о схеме читайте по ссылке .