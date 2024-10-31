Переход на постоянное зимнее время: в ВР спрогнозировали судьбу законопроекта

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Ткачик Олеся
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил уверенность, что президент Украины подпишет законопроект об отмене перевода часов на летнее время.
Зимнее время
Он добавил, что подписание этого законопроекта логично после перехода Украины на зимнее время. По словам Стефанчука, выводы европейских научных институтов свидетельствуют о том, что экономический эффект от перевода часов по современным технологиям является "крайне незначительным".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленского неоднократно призывали ветировать законопроект о переходе на зимнее время. В частности, отмечалось, что в стране, которая бунтует из-за тотальных отключений энергии, не рационально отказываться от целого часа дармового естественного освещения каждый день. Такого не сделала ни одна страна, только наши депутаты в Верховной Раде упали в маразм, отмечалось в обращении. Также там подчеркивалось, что в наше военное энергодефицитное время рационально оставить смену зимнее/летнее время, или перейти на летнее летнее время. Критики законопроекта убеждены, что зимнее время не подходит современному обществу для жизнедеятельности, ведь середина дня в 12 часов, предполагает потребность ложиться спать в 20 часов вечера, а вставать в 4 утра.
Также "Комментарии" рассказывали , что по результатам опроса мнения украинцев разделились об отмене перехода на постоянное время. 40,3% украинцев положительно оценивают отмену перевода часов, однако против выступают 33,6% респондентов. Еще 23,7% выбрали вариант, что им безразлично.
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