Переход на постоянное зимнее время: в ВР спрогнозировали судьбу законопроекта

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил уверенность, что президент Украины подпишет законопроект об отмене перевода часов на летнее время.

Зимнее время

"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект... Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", – сказал Стефанчук на брифинге.

Он добавил, что подписание этого законопроекта логично после перехода Украины на зимнее время. По словам Стефанчука, выводы европейских научных институтов свидетельствуют о том, что экономический эффект от перевода часов по современным технологиям является "крайне незначительным".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленского неоднократно призывали ветировать законопроект о переходе на зимнее время. В частности, отмечалось, что в стране, которая бунтует из-за тотальных отключений энергии, не рационально отказываться от целого часа дармового естественного освещения каждый день. Такого не сделала ни одна страна, только наши депутаты в Верховной Раде упали в маразм, отмечалось в обращении. Также там подчеркивалось, что в наше военное энергодефицитное время рационально оставить смену зимнее/летнее время, или перейти на летнее летнее время. Критики законопроекта убеждены, что зимнее время не подходит современному обществу для жизнедеятельности, ведь середина дня в 12 часов, предполагает потребность ложиться спать в 20 часов вечера, а вставать в 4 утра.

Также "Комментарии" рассказывали , что по результатам опроса мнения украинцев разделились об отмене перехода на постоянное время. 40,3% украинцев положительно оценивают отмену перевода часов, однако против выступают 33,6% респондентов. Еще 23,7% выбрали вариант, что им безразлично.







