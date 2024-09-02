Партии готовятся: какие политические проекты будут выбирать украинцы после войны

Недавний свежий опрос Фонда Демократические инициативы им. И.Кучерива и социологической службы Центра Разумкова face-to-face среди других поставил вопрос: "Как должно действовать политическое и военное руководство Украины в случае, если военная помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится?".

Победа Украины

Как отметил политтехнолог Олег Постернак, оно очень точно и четко дает возможность увидеть разграничение украинцев по поводу понимания финала войны с потенциалом его переноса на политические кампании.

В частности, 35% граждан считают, что украинские власти должны начать переговоры с Россией о прекращении войны. При этом 23,5% граждан выступают за замораживание войны, но без всяких уступок России. А вот 21% украинцев за то, чтобы продлить войну даже в случае сворачивания западной помощи. Кроме того, каждый пятый респондент в Украине не определился с тем, как следовало бы действовать без военной помощи Западу.

То есть, говорит Постернак, речь идет о четырех потенциальных электоральных ландшафтных зонах, вокруг которых могут прорасти политические проекты.

Первая колонна, говорит эксперт, конформистская. Это на данный момент максимальный показатель сбитой аудитории условной "партии мира", желающей возвращения в относительно мирную жизнь к 2022 году.

"Они далеки от экзистенциального или исторического понимания сути войны и углублены в собственную повседневную жизнь или бизнес. Им очень удачно заходит тезис о том, что "на войне зарабатывают", "это война США и РФ" и т.д.", – говорит Постернак.

По его словам, на каком-то интервале времени для этой аудитории зашел бы проект Арестовича, возможно, Разумкова с оптикой на юг. Или "блок Зеленского" (в зависимости от размера электоральной массы) или всякие проекты-однодневки на руинах ОПЗЖ с фокусом на экономическое восстановление и социальный популизм. Например, добавляет эксперт, "Избираем жизнь, а не войну" (нечто типа "жить по-новому" 2.0.).

Вторая колонна, говорит Постернак, умеренно патриотическая. По его мнению, это наиболее интересная группа, ведь сочетающая в себе прагматическую ориентированность, усталость от войны, тягу к реальной рационализации событий на поле боя с категоричностью по отношению к РФ и желание эмоциональной сатисфакции.

"Для этой группы могут "зайти" разные проекты аля "Самопомощь", "Голос", волонтерские и региональные партии. Теоретически на этом поле может остаться "Слуга народа", если сохранится как самостоятельная сила наряду с "Блоком Зеленского", — добавил эксперт.

Третья колонна, отмечает политтехнолог, ультрагосударственная, или поклонники "войны до победного конца". Они заряжены на месть и возмездие россиянам, являются милитарно настроенными патриотами.

"В этом сегменте может особенно зайти "партия военных", проект Приюта или новые националисты, вроде "Азова". Здесь может попытаться приютиться и Евросолидарность, исходя из настроений своего электорального ядра, если, конечно, сохранит его", — говорит Постернак.

И четвертая – конъюнктурные статисты. Как говорит эксперт, они примут точку зрения, которая будет олицетворяться как наиболее трендовая, рациональная и безопасно полезная на момент послевоенного голосования.

Впрочем, добавляет Постернак, все это разделение пока условно, ведь война пока продолжается с периодическими эскалационными эксцессами. И продлится точно до весны 2025 года, пока новоизбранный Президент США (Гаррис/Трамп) не попытается перезагрузить геополитическую agenda.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле россияне не хотят мира, именно поэтому они подготовили циничный ракетный удар по Украине в ночь на 2 сентября.



