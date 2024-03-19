Парламентский кризис в Украине: что не так с ВРУ

В Верховной Раде отсутствует монобольшинство, что свидетельствует о наличии в Украине парламентского кризиса, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Рада дважды продлевала себе выходные. Фото из открытых источников

"В Украине сейчас классический парламентский кризис. Недавнее заседание ВРУ показало отсутствие монобольшинства. Депутаты собрались, немного поголосовали, вышли во время воздушной тревоги, а после тревоги, по словам депутатов от "Слуги народа", по меньшей мере, 50 их коллег исчезли. Депутаты просто собрали вещи и ушли, поэтому Руслан Стефанчук вынужден был закрыть заседание парламента, понимая, что в зале нет 226 голосов за принятие решения о возобновлении работы. Это вопиющая ситуация, на которую необходимо реагировать", – сказал политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, проблему парламентского кризиса необходимо выносить в публичную плоскость.

"Если в парламенте отсутствует монобольшинство, об этом нужно говорить максимально публично. Таким образом, президент может придать новый импульс консолидации депутатов и по крайней мере покажет, что понимает степень существующей опасности", – отметил политолог.

Альтернативным шагом, по мнению политолога, может стать официальный запуск процедуры формирования новой коалиции в ВРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.