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Марьян Ощановский
В Верховной Раде отсутствует монобольшинство, что свидетельствует о наличии в Украине парламентского кризиса, заявил политолог Игорь Рейтерович.
Рада дважды продлевала себе выходные. Фото из открытых источников
По словам Игоря Рейтеровича, проблему парламентского кризиса необходимо выносить в публичную плоскость.
Альтернативным шагом, по мнению политолога, может стать официальный запуск процедуры формирования новой коалиции в ВРУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.
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