Отставка в ОПУ: Зеленский уволил заместителя Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №603/2024 об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Ростислава Шурму уволили из Офиса президента. Фото из открытых источников

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины.

Указ об увольнении заместителя Андрея Ермака был опубликован 3 сентября.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Заявление об отставке также написала Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосования по кадровым вопросам не предусматриваются, но уже завтра или послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств. Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения по таким должностям: Министр юстиции, Министр иностранных дел, Министр экологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.