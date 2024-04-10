Отмена демобилизации. В Минобороны объяснили, почему просили депутатов пойти на этот шаг

Дмитрий Лазуткин отметил, что в законопроекте о мобилизации действительно была норма о демобилизации военных по решению Ставки после 36 месяцев службы. Однако, по его словам, владеющий оперативной ситуацией Генштаб попросил народных депутатов исключить эту норму из законопроекта о мобилизации.

Военные на фронте

"Мы не можем сейчас принимать поспешные решения"

, — подчеркнул Лазуткин, при этом он добавил, что на этот счет существует много популистских мнений.

Спикер Минобороны подчеркнул, что сейчас оккупанты активно наступают по всей линии фронта. В таких условиях, подчеркнул Лазуткин, нельзя идти на ослабление Сил обороны.

При этом он подчеркнул, что депутаты получили поручение подготовить отдельный законопроект, касающийся исключительно демобилизации и ротации. По его словам, вполне понятно то, что военные, которые держат фронт с 2022 года, устали. Однако, добавил Лазуткин, Вооруженным силам крайне нужно пополнение и с этим не нужно медлить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что исключение нормы о демобилизации военных после 36 месяцев службы вызвало шквал критики. Многие эксперты не понимали, зачем власти пошли на такой шаг, ведь президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о важности демобилизации и ротации.

После этого, в соцсетях даже начали раздаваться призывы , чтобы военные устроили бунт на фронте. При этом, по мнению экспертов, такими инициаторами протестов должны заняться спецслужбы, ведь такие действия вредят обороноспособности страны и играют в пользу врага. Также эксперты отмечали, что на самом деле сейчас Генштаб не может себе позволить отпускать военных домой.



