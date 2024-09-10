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Черновалова Кристина
Бывший Президент Украины Петр Порошенко, глава "Европейской солидарности", за время своего правления якобы избегал поставок необходимого западного оружия в Украину из-за личных отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишут журналисты Украинских Новостей, которые опубликовали видео с заявлением самого Порошенко.
Какие договоренности существовали между Путиным и Порошенко
Журналисты указывают на то, что еще несколько лет назад Порошенко открыто говорил на русском языке о ненужности современного летального западного оружия для Украины.
Это привело к катастрофическим последствиям для национальной безопасности: склады боеприпасов горели по всей стране, происходило массовое грабеж оборонных предприятий, а добровольческие батальоны несли большие потери на Донбассе. Журналисты утверждают, что именно из-за такой политики Порошенко Украина была лишена современного вооружения, такого как "хаймарсы" и "леопарды".
Ранее Петру Порошенко уже было объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. В частности, правоохранительные органы считают его причастным к организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
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