Отказ от оружия: как личные интересы Порошенко повлияли на оборону Украины

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, глава "Европейской солидарности", за время своего правления якобы избегал поставок необходимого западного оружия в Украину из-за личных отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишут журналисты Украинских Новостей, которые опубликовали видео с заявлением самого Порошенко.

Какие договоренности существовали между Путиным и Порошенко

Журналисты указывают на то, что еще несколько лет назад Порошенко открыто говорил на русском языке о ненужности современного летального западного оружия для Украины.

“Фактически всю свою президентскую каденцию Порошенко сотрудничал и заигрывал с Путиным. Перманентный "жмурукуобнимательный" процесс был крайне необходим Петру, чтобы не упускать возможности зарабатывать в России, доить вместе с Медведчуком государственную трубу etc. В то же время Путин стремился не допустить вооружения украинской армии", — говорится в материале.

Это привело к катастрофическим последствиям для национальной безопасности: склады боеприпасов горели по всей стране, происходило массовое грабеж оборонных предприятий, а добровольческие батальоны несли большие потери на Донбассе. Журналисты утверждают, что именно из-за такой политики Порошенко Украина была лишена современного вооружения, такого как "хаймарсы" и "леопарды".

"Некоторые могут сказать, что Запад не хотел их давать. Но зачем миру давать то, от чего государство публично отказывается устами своего президента? То есть Порошенко не допустил западное вооружение в Украину, поскольку это было невыгодно Путину. Вероятно, была договоренность: слабая Украина в обмен на российский бизнес Петра", - говорится в сообщении.

Ранее Петру Порошенко уже было объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. В частности, правоохранительные органы считают его причастным к организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий Донбасса.