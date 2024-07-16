Откат на 3,4 млн грн: кто такой Задорожный и благодаря чему попал во власть

Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки нардепа от "Слуги народа" Николая Задорожного, которого известный журналист Юрий Бутусов у себя в Телеграмме называет другом президента Владимира Зеленского, который отвечает в ВР за строительство фортификаций и закупку дронов для армии.

Николай Задорожний. Фото: из открытых источников

Юрий Бутусов рассказывает, что Николай Задорожный возглавляет специальную комиссию парламента по вопросам строительства фортификационных сооружений и закупки дронов для армии, он также является членом комитета по бюджету и ему доверили контроль бюджетных расходов на оборону.

"Задорожный попал в парламент от Слуги народа благодаря личной дружбе с Владимиром Зеленским. До того, как стать одним из распорядителей государственного бюджета, Задорожный был профессиональным ведущим на свадьбах, шоуменом, работал в агентстве GB Event by Kvartal 95, которое занималось организацией части выступлений Зеленского", – рассказывает Бутусов.

Он добавляет, Задорожного подозревают в вымогательстве взятки с сельского головы 3,4 миллиона гривен за решение вопроса строительства водопровода в Ахтырском районе Сумской области, который разрушили российские оккупанты.

"Трудно себе даже представить, что в голове этого человека – на фронте гибнут тысячи патриотов Украины из-за отсутствия или плохого состояния фортификационных сооружений, из-за того, что большинство дронов покупают волонтеры, поставки от государства просто скудны и дронов остро не хватает. Работа, от которой зависит жизнь и смерть! Но вместо решения этих ключевых вопросов для нашей нации, ответственный Слуга народа тратит свои полномочия на то, чтобы разводить председателя сельсовета на взятку в 3,4 миллиона... Позорная практика назначать на ответственные должности проходимцев, только потому, что они комики из Квартала. Разве такие назначения должна делать Ставка Верховного главнокомандующего, если бы он действительно хотел перемен в строительстве фортификаций, в закупке дронов, если бы действительно хотел победы в войне?", – написал Юрий Бутусов.

Он выразил надежду, что в ближайшем заседании Верховная Рада изберет нового председателя комиссии по фортификациям и дронам, чтобы тот имел какую-то репутационную историю, связанную с войной.

"У нас воевали депутаты Роман Лозинский и Роман Костенко, да, они не Слуги народа, но пусть власть их контролирует, потому что среди депутатов-Слуг таких людей нет. Как и доверия к ним", – отметил журналист.

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