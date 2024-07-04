Они ни разу не голосовали в Верховной Раде в 2024 году: названы 10 депутатов

Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил, что 10 народных депутатов ни разу не голосовали в Верховной Раде в 2024 году. В то же время некоторые другие депутаты имеют близкие к максимальным значениям участие в голосовании в ВР.



10 депутатов, не голосовавших в ВР в 2024 году. Фото из открытых источников

Как сообщает КИУ в период с 1 января по 22 июня состоялось 1136 голосований, однако 10 депутатов не участвовали ни в одном из них. В список попали также нардепы, которые находятся под стражей или в розыске.

10 депутатов, не голосующих в ВР по данным КИУ: А. Дубинский (находится в СИЗО), Н. Шуфрич (находится под стражей), А. Пономарев (подозревается в госизмене), Я. Дубневич (находится в международном розыске), С. Ивахов, А. Лабунская, А. Ляшенко, И. Палица, Ф. Христенко, С. Шахов.

“Часть народных депутатов фактически “исчезла” из состава Верховной Рады. При этом отсутствуют почти какие-либо публичные упоминания о причинах их отсутствия. Не исключено, что голоса этих и других депутатов могли быть решающими при рассмотрении отдельных законопроектов, в том числе касающихся обороны", — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Кроме того, КИУ подсчитали, что в 2024 году в среднем один нардеп принимал участие в 57% голосований, в то время как в 2023 году показатель составлял 60%, а в 2022 – 71%.

"В соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона "О статусе народного депутата Украины" если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц", — подчеркнули в Комитете избирателей Украины.

Также КИУ представили список депутатов, участвующих в большинстве голосований в Верховной Раде в 2024 году: А. Бакумов – 99%, Г. Мазурашу – 99%, Д. Прыпытень – 98%, В. Захарченко – 98%, А. Клочко – 97%, Н. Локтионова – 97% и М. Павлюк – 97%.

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