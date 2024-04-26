Ограничение консульских услуг для украинцев за границей: реакция и последствия

Дискуссии вокруг решения МИД ограничить предоставление консульских услуг для военнообязанных украинцев за рубежом не утихают уже несколько дней. Эксперты разделились на два лагеря и активно продвигают свои взгляды в массы. "Комментарии" собрали комментарии украинских политиков, нардепов и адвокатов, чьи взгляды на ситуации отличаются.

Украинцы за границей не могут получить консульские услуги

Так, экс- спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что подобные решения украинского МИД не соответствуют Конституции и никаким международным нормам.

Они вопреки международным нормам лишают людей их конституционного права и фактически делают все для того, чтобы люди отказаться от украинского гражданства, и на льготных условиях получили гражданство тех стран, в которых они сегодня находятся. А это будет Польша, Германия, Франция, Италия”, – отметил Дмитрий Разумков.

В свою очередь, народный депутат Марьяна Безугла призвала украинцев, живущих за пределами страны, исполнять свой гражданский долг или отказываться от гражданства.

"Если вы не видите себя украинцами – то сдавайте паспорт и уходите оттуда. Оставайтесь в другой стране", — сказала она.

Безуглая мотивировала свой призыв результатами неофициального опроса в социальных сетях, где 70% респондентов высказались за отказ от гражданства в обмен на освобождение от мобилизации.

В защиту украинцев за границей выступил военный эксперт Александр Мусиенко, подчеркнувший опасность таких разделений во время войны. Он отметил, что необходимо найти сложную формулу мотивации, которая побуждала бы людей возвращаться без принуждения, и что деление на "героев" и "изменников" может только ослабить страну.

В то же время, Руслан Соболь, глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса, акцентировал внимание на необходимости создания условий в Украине, которые будут побуждать беженцев возвращаться добровольно, а не по принуждению или страху.

"Очевидно, что это тактическая, стратегическая, политическая, социальная ошибка украинской власти. И ее нужно как можно скорее исправлять. Я не знаю, чем руководствовался наш глава МИД, решив лишить украинцев консульских услуг. Неужели он думает, что сейчас мужчины, которые находятся за пределами Украины, бросят все — и вернуться, потому что им перестанут предоставлять консульские услуги?!".

Кроме того, адвокат Ростислав Кравец, комментируя этот вопрос, отметил, что остается непонятной сама инициатива по поводу военного учета граждан за границей. Ведь информация о количестве мужчин призывного возраста за границей никак не вернет их в Украину.