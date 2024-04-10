Офицер ВСУ назвал новую лазейку для уклонистов в законопроекте о мобилизации

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Slava Kot
Военный в отставке и бывший народный депутат Игорь Лапин заявил, что власть должна быть честной с обществом по вопросу демобилизации военных. Также офицер ВСУ подверг критике законопроект о мобилизации из-за нового инструмента для уклонистов.
Игорь Лапин. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" 54-летний Игорь Лапин заявил, что властям нужно объяснить ситуацию по срокам демобилизации.
Офицер ВСУ также прокомментировал правку, по которой из нового законопроекта забрали уголовную ответственность за отказ проходить ВЛК. По словам Лапина, это может стать дополнительным инструментом, позволяющим уклоняться от мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, у кого будет отсрочка согласно новым правкам в законопроекте о мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о новых штрафах и сроках для уклонистов, которые не обновят данные своего реального места жительства в ТЦК. Если раньше минимальный штраф составил 3100 гривен, то теперь он вырастет до 17 тыс. гривен.
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