Офицер ВСУ назвал новую лазейку для уклонистов в законопроекте о мобилизации

Военный в отставке и бывший народный депутат Игорь Лапин заявил, что власть должна быть честной с обществом по вопросу демобилизации военных. Также офицер ВСУ подверг критике законопроект о мобилизации из-за нового инструмента для уклонистов.



Игорь Лапин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" 54-летний Игорь Лапин заявил, что властям нужно объяснить ситуацию по срокам демобилизации.

"И сегодня нам пытаются рассказать о том, что напишут еще какой-то закон. Но в этом законе уже есть статья. Там есть цифра 36, 24 или 18 месяцев. В этой статье есть фраза — с момента подписания закона, или с момента, когда человек мобилизовался в 2022 году. Тогда честно скажите тем, кто уже отвоевал три года, что вам еще три года. Надо быть честными с обществом, потому что ложь убивает", — сказал Лапин.

Офицер ВСУ также прокомментировал правку, по которой из нового законопроекта забрали уголовную ответственность за отказ проходить ВЛК. По словам Лапина, это может стать дополнительным инструментом, позволяющим уклоняться от мобилизации.

"То есть приходит уклонист по повестке и говорит: я не уклонист, я пришел, но я не пойду на ВЛК. И тогда ему будет штраф. Потому что без медкомиссии нельзя мобилизовывать", — подчеркнул Игорь Лапин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, у кого будет отсрочка согласно новым правкам в законопроекте о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о новых штрафах и сроках для уклонистов, которые не обновят данные своего реального места жительства в ТЦК. Если раньше минимальный штраф составил 3100 гривен, то теперь он вырастет до 17 тыс. гривен.



