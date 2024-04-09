Одни воруют, другие тупые, тертые утратили самостоятельность. Власть ничего не делает, чтобы найти деньги

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Ткачик Олеся
Минимум в следующем году, и то при условии, если очень повезет, Украину ожидает финансовый кризис, об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его подсчетам, в бюджете на следующий год не хватит 10-15 млрд долларов внешнего финансирования, это примерно 400-600 млрд грн.
Ярослав Железняк
То есть, подчеркнул народный депутат, сейчас есть время до 2025 для того, чтобы успеть найти собственные ресурсы, чтобы закрыть эту пропасть. По его мнению, в такой ситуации все силы и идеи, которые не идут непосредственно на войну, должны быть задействованы для того, чтобы найти внутренний ресурс такого объема.
По его словам, не наведен порядок с БЭБ и таможней. Более того, подчеркивает нардеп, власть не может справиться даже с нелегальными сигаретами или топливом. По его словам, еще одним замечательным примером является ситуация вокруг игорного бизнеса, когда все сделали вид, что якобы узнали о проблеме только после того, как поднялся скандал.
При этом нардеп объяснил, почему так происходит на примере БЭБ, в запуске работы которого заинтересована в первую очередь именно Украина. Так вот, отмечает политик, одни воруют на нем и вливают в уши президенту Владимиру Зеленскому, что "злые американцы" хотят отнять у него эффективный инструмент. Остальные, добавил нардеп "тупые и безотказные", работающие по команде. Есть и такие, добавил Железняк, давно потерявшие субъектность и самоуважение, поэтому пытаются безответно выполнить приказ первых в версии тупых.
Как говорит нардеп, то же происходит с таможней.
При этом, добавил политик, в середине сентября, когда нужно будет вносить проект бюджета на следующий год, все эти люди, которые тратили время впустую, будут с грустными лицами рассказывать, что вот "неожиданно" возникли проблемы с бюджетом, поэтому нужно сокращать расходы, в том числе и социальные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении помощи Украине. Якобы даже Джо Байден опустил руки в этом вопросе.
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