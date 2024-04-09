Одни воруют, другие тупые, тертые утратили самостоятельность. Власть ничего не делает, чтобы найти деньги

Минимум в следующем году, и то при условии, если очень повезет, Украину ожидает финансовый кризис, об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его подсчетам, в бюджете на следующий год не хватит 10-15 млрд долларов внешнего финансирования, это примерно 400-600 млрд грн.

Ярослав Железняк

То есть, подчеркнул народный депутат, сейчас есть время до 2025 для того, чтобы успеть найти собственные ресурсы, чтобы закрыть эту пропасть. По его мнению, в такой ситуации все силы и идеи, которые не идут непосредственно на войну, должны быть задействованы для того, чтобы найти внутренний ресурс такого объема.

"И вот пока, через 3,5 месяца года мы для достижения этой цели сделали ровно ничего. Просто ноль",

– заявил Железняк.

По его словам, не наведен порядок с БЭБ и таможней. Более того, подчеркивает нардеп, власть не может справиться даже с нелегальными сигаретами или топливом. По его словам, еще одним замечательным примером является ситуация вокруг игорного бизнеса, когда все сделали вид, что якобы узнали о проблеме только после того, как поднялся скандал.

При этом нардеп объяснил, почему так происходит на примере БЭБ, в запуске работы которого заинтересована в первую очередь именно Украина. Так вот, отмечает политик, одни воруют на нем и вливают в уши президенту Владимиру Зеленскому, что "злые американцы" хотят отнять у него эффективный инструмент. Остальные, добавил нардеп "тупые и безотказные", работающие по команде. Есть и такие, добавил Железняк, давно потерявшие субъектность и самоуважение, поэтому пытаются безответно выполнить приказ первых в версии тупых.

Как говорит нардеп, то же происходит с таможней.

"Ок, проще, закон о борьбе с нелегальным топливом лежит в Раде почти 3 месяца, закон о зерне более полугода, закон об игорном бизнесе лежал почти год"

, – заявил нардеп.

При этом, добавил политик, в середине сентября, когда нужно будет вносить проект бюджета на следующий год, все эти люди, которые тратили время впустую, будут с грустными лицами рассказывать, что вот "неожиданно" возникли проблемы с бюджетом, поэтому нужно сокращать расходы, в том числе и социальные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении помощи Украине. Якобы даже Джо Байден опустил руки в этом вопросе.



