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Главная Новости Политика Украины 2024 Ни кнута, ни пряника. Уклонисты без серьезных санкций, новые мобилизованные без мотивации
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Ни кнута, ни пряника. Уклонисты без серьезных санкций, новые мобилизованные без мотивации

Оборонный комитет решил, что в достаточной степени для наказания уклоняющих лиц станет ограничение их в праве управления транспортными средствами. Также были отменены некоторые мотивационные нормы для новых мобилизованных

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Оборонный комитет определился с тем, как наказывать мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Как сообщила в Фейсбуке нардеп Ирина Фриз, их ограничат в праве использования транспортных средств во время действия военного положения.

Ни кнута, ни пряника. Уклонисты без серьезных санкций, новые мобилизованные без мотивации

Мобилизация в Украине

"Установление временных ограничений уклонявшихся по иску территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом в праве управления транспортными средствами, кроме случаев когда установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию или транспортный средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью"
, – сообщила нардеп.

Кроме этого, добавила она, были отменены предварительно одобренные мотивационные нормы, а именно: единовременная доплата в размере 70 тысяч гривен находящимся на "нуле" военнослужащим. То есть подчеркнула нардеп, эту норму исключили.

Также, по ее информации, отменено предложение ежемесячно выплачивать вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен. Кроме того, оборонный комитет решил не устанавливать фиксированную плату за уничтожение техники врага.

"Однако установили на уровне закона выплату от 4 до 300 размеров прожиточного минимума за уничтоженное (трофейное) вооружение"
, – добавила нардеп.

В свою очередь, военный Юрий Гудыменко считает, что законопроект о мобилизации остался без изменений.

" По мобилизации: ни серьезных санкций для уклоняющихся ("кнут"), ни серьезных преференций для новых мобилизованных ("пряник") в законопроекте нет. Следовательно, не будет и ожидаемого результата – притока новых бойцов. По демобилизации ее не будет. Следовательно, будет неожиданный результат – увеличение количества СЗЧ, купленных решений ВЛК, невозвратов из отпусков. Что ж, в этом веке мы еще страну не про*обывали"
, – отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет отказался проводить демобилизацию.




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Источник: comments.ua
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