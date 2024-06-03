logo

BTC/USD

69383.71

ETH/USD

3818.22

LTC/USD

83.82

USD/UAH

41.05

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Неожиданное решение: стало известно, кто может стать вице-премьером по восстановлению
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное решение: стало известно, кто может стать вице-премьером по восстановлению

На этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО «Нефтегаза» Алексей Чернышов

сегодня, 11:42
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Через неделю, 11 июня, в Берлине должна состояться Международная конференция по вопросам восстановления Украины, однако в Украине до сих пор нет человека, отвечающего за восстановление, отмечает народный депутат Ярослав Железняк и добавляет, что вся эта ситуация выглядит странно.

Неожиданное решение: стало известно, кто может стать вице-премьером по восстановлению

Алексей Чернышов

По его словам, ожидается, что в течение 4-6 июня в Верховной Раде должны назначить двух министров: инфраструктуры и региональной политики.

"Пока все ждут возвращения Президента или хотя бы четкой команды, вроде бы фавориты все что и были: Алексей Кулеба уйдет с заместителя ОП на министра. Вместо него должность заместителя ОП займет один из руководителей областей. Даже сказал бы максимально западной области",
– сообщил Железняк.

По информации политика, вторым кандидатом на другое министерство является Алексей Чернышов – СЕО "Нефтегаза".

"Не знаю как они будут разруливать назначение нового СЕО в НАК – согласно новому закону это через Наблюдательный Совет, но как раз будет тест",
– отметил народный депутат.

При этом он подчеркнул, что среди этих двух кандидатов нужно будет выбрать того, кто станет еще и вице-премьером по восстановлению. Сам Железняк считает, что вероятнее всего эту должность займет Чернышов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 9 мая Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

При этом, как подчеркивал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, "снесшие" Кубракова и его команду бьют именно по доверию западных элит к украинским властям. Именно от нее и будет зависеть выделение средств на восстановление Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/8621
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости