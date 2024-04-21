Некоторые категории родителей с тремя детьми потеряют отсрочку от мобилизации: детали

Родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут потерять ее. Это связано с изменениями в новом законе о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минюста.



Некоторые многодетные родители лишатся отсрочки от мобилизации. Фото из открытых источников

Заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко пояснил, что в случае неуплаты алиментов более трех месяцев хотя бы за одного ребенка, такие лица потеряют право на отсрочку от мобилизации. Однако, по словам Гайченко, такие шаги не следует воспринимать как наказание.

"Ведь военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность достаточно быстро погасить долги. Главное — дети получат финансовое обеспечение", — подчеркнул Гайченко.

Представитель Минюста считает, что в Украине "очень высокий показатель на все население" лиц, с которых взимаются алименты. По подсчетам Государственной исполнительной службы, это 520,2 тыс. человек, из которых 16,2 – женщины, что составляет 3%.

Андрей Гайченко указывает, что благодаря новому закону о мобилизации право на отсрочку могу потерять около 20 тыс. человек, у которых трое или более детей, что стали должниками из-за неуплаты алиментов. Однако, если такое лицо оплатит долги алиментов, оно снова получит отсрочку.

Отметим, что размер алиментов рассчитывается от количества детей. Если у человека один ребенок, то уплата будет составлять 25% от дохода, два – 33%, а три и более – 50%. Однако максимальная сумма алиментов не может превышать 31,96 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицер ВСУ заявил, что власти одним предложением "похоронили" закон о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно количество людей мобилизационного возраста, которые покинули Украину.