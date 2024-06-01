"Не все хотят сражаться": президент Зеленский о мобилизации



















В интервью британскому изданию The Guardian президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал одну из самых болезненных тем Украины — необходимость мобилизации. Сотни тысяч украинцев добровольно отправились на фронт в начале военного конфликта, но сегодня эта волна патриотизма, кажется, иссякла.

Зеленский заявил, что понимает украинцев, которые не хотят воевать

Президент, обычно открытый и непринуждённый, стал серьёзным, когда речь зашла о мобилизации. Вспоминая недавнюю встречу в Португалии с вдовой украинского бойца, Зеленский поделился:

"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что вы потеряли мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не уравнял нас окончательно?" — сказал Зеленский.





Зеленский признал, что после двух с половиной лет конфликта "энергия войны неизбежно изменилась". Он также выразил понимание к тем, кто колеблется идти воевать: "Это люди, все мы люди".

При этом, президент подчеркнул неизбежность мобилизации, вспоминая тех, кто уже находится на передовой: "Иногда встречаются те, кто не хочет участвовать в войне, кто-то боится. Но это не значит, что все сдаются, как это было ранее".

Ранее “Комментарии” писали, что президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".