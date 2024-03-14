Не в ресурсе. Стало известно, почему Стефанчук закрыл заседание РФ после часа работы

14 марта народные депутаты по грубым подсчетам проработали не больше двух часов. При этом следует отметить, что у них был часовой перерыв во время объявления ракетной угрозы.

Верховная Рада

Как отметила в Фейсбуке нардеп Виктория Сюмар, спикер Руслан Стефанчук сообщил, что "по завершении воздушной тревоги у народных депутатов не нашлось потенциала для продолжения голосования". После этого он закрыл пленарное заседание.

По словам Сюмар, таким образом народные депутаты провели только одно голосование, касающееся обращения к мировому сообществу с призывом не признавать путинские выборы в России.

Вместе с тем, как добавила нардеп, хорошо, что у украинских военнослужащих достаточно потенциала.

"Хорошо, что есть потенциал, силы и здоровье у военнослужащих защищать Украину в холодных окопах и днем, и ночью. Иначе Украины не было бы. Надеюсь, именно эти люди "с потенциалом" защитить Украину будут в следующей Раде, а не очередная партия ноунеймов. И что избиратели, которые этот Совет будут выбирать, будут спрашивать: кто эти люди, где они были и что делали все эти 10 лет войны",

– написала Сюмар.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме отметил, что впервые за три недели нардепы собрались на пленарное заседание и сумели рассмотреть только один вопрос. При этом он добавил, что спикер пошел на такой шаг из-за отсутствия голосов в зале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе спикер Руслан Стефанчук отменил пленарные заседания, потому что якобы депутатам нужно было срочно поехать на фронт и провести инспекцию фортификационных сооружений и сделать фото для западных партнеров.