Не в ресурсе. Стало известно, почему Стефанчук закрыл заседание РФ после часа работы

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Ткачик Олеся
14 марта народные депутаты по грубым подсчетам проработали не больше двух часов. При этом следует отметить, что у них был часовой перерыв во время объявления ракетной угрозы.
Верховная Рада
Как отметила в Фейсбуке нардеп Виктория Сюмар, спикер Руслан Стефанчук сообщил, что "по завершении воздушной тревоги у народных депутатов не нашлось потенциала для продолжения голосования". После этого он закрыл пленарное заседание.
По словам Сюмар, таким образом народные депутаты провели только одно голосование, касающееся обращения к мировому сообществу с призывом не признавать путинские выборы в России.
Вместе с тем, как добавила нардеп, хорошо, что у украинских военнослужащих достаточно потенциала.
В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме отметил, что впервые за три недели нардепы собрались на пленарное заседание и сумели рассмотреть только один вопрос. При этом он добавил, что спикер пошел на такой шаг из-за отсутствия голосов в зале.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе спикер Руслан Стефанчук отменил пленарные заседания, потому что якобы депутатам нужно было срочно поехать на фронт и провести инспекцию фортификационных сооружений и сделать фото для западных партнеров.
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