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Не среди гражданского населения. Стало известно, где следует искать уклонистов

Больше всего уклонистов находится в госаппарате, и именно там их нужно искать, считает политтехнолог Сергей Гайдай. Он обратил внимание на то, что количество людей в госуправлении увеличивается, потому что они получают бронь

сегодня, 11:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле, отставка вице-премьера Александра Кубракова может свидетельствовать о двух вещах, считает Сергей Гайдай. Во-первых, она подтверждает ранее высказанное президентом Владимиром Зеленским мнение о том, что страной управляют пять менеджеров.

Не среди гражданского населения. Стало известно, где следует искать уклонистов

Мобилизация в Украине

"И это увольнение Кубракова все объясняет. Поэтому не стоит всерьез беспокоиться о том, что очередной министр потерял свой пост",
– подчеркнул эксперт.

При этом он подчеркнул, что в мировой практике госуправления есть такое понятие, как количество чиновников и силовиков на тысячу населения. У нас, говорит эксперт, до полномасштабной войны эти цифры были превышены в разы.

"Более того, во время полномасштабной войны есть разные сведения и я не могу гарантировать их точность, но количество людей в госуправлении увеличивается. Причина вполне ясна — они получают бронь от мобилизации",
– подчеркнул Гайдай.

В этом контексте эксперт заявил, что уклонистов следует искать не среди обычного гражданского населения — у нас основные уклонисты находятся в госаппарате.

"Но как это связано с увольнением Кубракова? Это связано не непосредственно с ним, а с тем, что в стране при отсутствии практически не работающих министров и министерств ничего не меняется. Потому они смело могут быть сокращены. Но увольнение Кубракова не только не привело к сокращению штата, а правительство собирается создать еще новые министерства, разделив минразвития общин, территорий и инфраструктуры. Поэтому гораздо вреднее не увольнение Кубракова, а то, что еще одно министерство под это создают",
– говорит политтехнолог.

Впрочем, это иллюстрация того, добавляет эксперт, что ситуация изменится только тогда, когда в том же Офисе президента поймут необходимость тотального сокращения госаппарата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть также мнение о том, что Кубракова "зачистили" , чтобы Офис президента мог поставить на денежные потоки, которые будут идти на восстановление Украины, своих людей.




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Источник: https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid0xYwgccoDbAP9c1kmYRmH6oAfBKvJAJSm4jpFe75r8dLDSxzVFwgLR4Purs2TSaLWl
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