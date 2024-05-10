Не среди гражданского населения. Стало известно, где следует искать уклонистов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На самом деле, отставка вице-премьера Александра Кубракова может свидетельствовать о двух вещах, считает Сергей Гайдай. Во-первых, она подтверждает ранее высказанное президентом Владимиром Зеленским мнение о том, что страной управляют пять менеджеров.
Мобилизация в Украине
При этом он подчеркнул, что в мировой практике госуправления есть такое понятие, как количество чиновников и силовиков на тысячу населения. У нас, говорит эксперт, до полномасштабной войны эти цифры были превышены в разы.
В этом контексте эксперт заявил, что уклонистов следует искать не среди обычного гражданского населения — у нас основные уклонисты находятся в госаппарате.
Впрочем, это иллюстрация того, добавляет эксперт, что ситуация изменится только тогда, когда в том же Офисе президента поймут необходимость тотального сокращения госаппарата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть также мнение о том, что Кубракова "зачистили" , чтобы Офис президента мог поставить на денежные потоки, которые будут идти на восстановление Украины, своих людей.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!