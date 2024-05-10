Не среди гражданского населения. Стало известно, где следует искать уклонистов

На самом деле, отставка вице-премьера Александра Кубракова может свидетельствовать о двух вещах, считает Сергей Гайдай. Во-первых, она подтверждает ранее высказанное президентом Владимиром Зеленским мнение о том, что страной управляют пять менеджеров.

Мобилизация в Украине

"И это увольнение Кубракова все объясняет. Поэтому не стоит всерьез беспокоиться о том, что очередной министр потерял свой пост",

– подчеркнул эксперт.

При этом он подчеркнул, что в мировой практике госуправления есть такое понятие, как количество чиновников и силовиков на тысячу населения. У нас, говорит эксперт, до полномасштабной войны эти цифры были превышены в разы.

"Более того, во время полномасштабной войны есть разные сведения и я не могу гарантировать их точность, но количество людей в госуправлении увеличивается. Причина вполне ясна — они получают бронь от мобилизации",

– подчеркнул Гайдай.

В этом контексте эксперт заявил, что уклонистов следует искать не среди обычного гражданского населения — у нас основные уклонисты находятся в госаппарате.

"Но как это связано с увольнением Кубракова? Это связано не непосредственно с ним, а с тем, что в стране при отсутствии практически не работающих министров и министерств ничего не меняется. Потому они смело могут быть сокращены. Но увольнение Кубракова не только не привело к сокращению штата, а правительство собирается создать еще новые министерства, разделив минразвития общин, территорий и инфраструктуры. Поэтому гораздо вреднее не увольнение Кубракова, а то, что еще одно министерство под это создают",

– говорит политтехнолог.

Впрочем, это иллюстрация того, добавляет эксперт, что ситуация изменится только тогда, когда в том же Офисе президента поймут необходимость тотального сокращения госаппарата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть также мнение о том, что Кубракова "зачистили" , чтобы Офис президента мог поставить на денежные потоки, которые будут идти на восстановление Украины, своих людей.