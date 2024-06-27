Не миллионы, а тысячи: сколько на самом деле зарабатывает глава "Укрэнерго"

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Черновалова Кристина
В последние дни украинские социальные сети и медиа активно обсуждают зарплату председателя правления НЭК "Укрэнерго", Владимира Кудрицкого. Пользователи написали что, чиновник якобы зарабатывает около двух миллионов гривен в месяц. Однако в официальном интервью Кудрицкий опроверг эти данные.
Глава "Укрэнерго" зарабатывает примерно 420 тысяч гривен в месяц
Владимир Кудрицкий заявил, что его зарплата не менялась на протяжении пары лет. В то время как средняя заработная плата персонала компании за этот же период увеличилась на 70%.
По словам председателя, зарплаты других четырех членов правления "Укрэнерго" также колеблются в пределах 250-300 тысяч гривен после налогов. В связи с пандемией и последующим полномасштабным вторжением многие годовые премии, предусмотренные контрактом, были временно заморожены.
Читайте также на портале “Комментарии” — Александр Кочетков подчеркнул, что в Реестре деклараций финансовой отчетности не удалось найти деклараций Кудрицкого и его подчиненных. По мнению эксперта, руководитель Укрэнерго должен отчитаться о своих доходах, поскольку он и его работники были фигурантами многочисленных скандалов.
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Ната
27 июня 2024, 14:49
Для тих, хто думає, що люди дурні - якщо ЗП не піднімалась з того часу, то вже "накапала" індексація і в немаленькому розмірі, а ще є премії. надбавки і т.д. за "непосильну працю у важких умовах", так що брешіть поменше, чиновники...