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Не миллионы, а тысячи: сколько на самом деле зарабатывает глава "Укрэнерго"

Зарплата Владимира Кудрицкого остается неизменной с 2020 года

27 июня 2024, 15:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние дни украинские социальные сети и медиа активно обсуждают зарплату председателя правления НЭК "Укрэнерго", Владимира Кудрицкого. Пользователи написали что, чиновник якобы зарабатывает около двух миллионов гривен в месяц. Однако в официальном интервью Кудрицкий опроверг эти данные.

Не миллионы, а тысячи: сколько на самом деле зарабатывает глава "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" зарабатывает примерно 420 тысяч гривен в месяц

"Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов", – отметил он.

Владимир Кудрицкий заявил, что его зарплата не менялась на протяжении пары лет. В то время как средняя заработная плата персонала компании за этот же период увеличилась на 70%.

"Эту информацию преимущественно разгоняли люди, которые себя называют политологами и блоггерами. Они целенаправленно снимали об этом ролики и активно писали в соцсетях, называя ложные суммы. Можно предположить, что все-таки какой-то замысел за этим стоял", — считает чиновник.

По словам председателя, зарплаты других четырех членов правления "Укрэнерго" также колеблются в пределах 250-300 тысяч гривен после налогов. В связи с пандемией и последующим полномасштабным вторжением многие годовые премии, предусмотренные контрактом, были временно заморожены.

Читайте также на портале “Комментарии” — Александр Кочетков подчеркнул, что в Реестре деклараций финансовой отчетности не удалось найти деклараций Кудрицкого и его подчиненных. По мнению эксперта, руководитель Укрэнерго должен отчитаться о своих доходах, поскольку он и его работники были фигурантами многочисленных скандалов.



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Источник: https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/226733-glava-ukrenergo-oproverg-informatsiyu-o-zarplatah-v-2-mln-grn-skolko-poluchaet-na-samom-dele
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Обсуждения

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Ната

27 июня 2024, 14:49

Для тих, хто думає, що люди дурні - якщо ЗП не піднімалась з того часу, то вже "накапала" індексація і в немаленькому розмірі, а ще є премії. надбавки і т.д. за "непосильну працю у важких умовах", так що брешіть поменше, чиновники...


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