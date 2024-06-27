Не миллионы, а тысячи: сколько на самом деле зарабатывает глава "Укрэнерго"

В последние дни украинские социальные сети и медиа активно обсуждают зарплату председателя правления НЭК "Укрэнерго", Владимира Кудрицкого. Пользователи написали что, чиновник якобы зарабатывает около двух миллионов гривен в месяц. Однако в официальном интервью Кудрицкий опроверг эти данные.

Глава "Укрэнерго" зарабатывает примерно 420 тысяч гривен в месяц

"Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов", – отметил он.

Владимир Кудрицкий заявил, что его зарплата не менялась на протяжении пары лет. В то время как средняя заработная плата персонала компании за этот же период увеличилась на 70%.

"Эту информацию преимущественно разгоняли люди, которые себя называют политологами и блоггерами. Они целенаправленно снимали об этом ролики и активно писали в соцсетях, называя ложные суммы. Можно предположить, что все-таки какой-то замысел за этим стоял", — считает чиновник.

По словам председателя, зарплаты других четырех членов правления "Укрэнерго" также колеблются в пределах 250-300 тысяч гривен после налогов. В связи с пандемией и последующим полномасштабным вторжением многие годовые премии, предусмотренные контрактом, были временно заморожены.

Читайте также на портале “Комментарии” — Александр Кочетков подчеркнул, что в Реестре деклараций финансовой отчетности не удалось найти деклараций Кудрицкого и его подчиненных. По мнению эксперта, руководитель Укрэнерго должен отчитаться о своих доходах, поскольку он и его работники были фигурантами многочисленных скандалов.