Не хотят быть «кнопками» и устали от войны. Что происходит во фракции «Слуга народа»

По информации издания, в Верховной Раде работают 235 народных депутатов из фракции "Слуга народа", однако регулярно приходят в парламент и голосуют только 170-180 политиков. Якобы 17 депутатов из так называемой "группы Разумкова" открыто откололись от фракции, а другие нардепы просто прогуливают работу в парламенте.

Фракция "Слуга народа"

Вместе с тем издание со ссылкой на свои источники утверждает, что несколько десятков "слуг" хотят сложить мандаты. Одни якобы говорят, что им предлагают лучшую и более оплачиваемую работу в частных структурах, другим не нравятся ограничения по командировкам за границу. Кроме того, есть депутаты, которых смущает невозможность влиять на процессы в государстве, ведь они якобы вынуждены выполнять только указания Офиса президента.

При этом, как подчеркнул народный депутат Дмитрий Разумков, действующая Верховная Рада не является субъектной, поскольку все решения принимаются в Офисе президента. По его словам, депутаты от провластной фракции "Слуга народа" вынуждены выступать в роли "кнопок", то есть голосовать за те решения, которые определили на Банковой. Именно поэтому, добавил нардеп, будто бы многим его коллегам стыдно за свои действия и то, что они во всем должны подчиняться Офису президента.

Впрочем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия косвенно опроверг информацию о том, что фракция находится на грани распада. По его словам, еще начиная с 2019 года, во фракции узнают, что монобольшинства уже не существует.

При этом Арахамия добавил, что в это время депутаты большинства провели ряд ключевых реформ и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Всем бы так распадаться"

, – подытожил Арахамия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из фракции "Слуга народа" выходят народные депутаты.