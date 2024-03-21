Не хотят быть «кнопками» и устали от войны. Что происходит во фракции «Слуга народа»

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Ткачик Олеся
По информации издания, в Верховной Раде работают 235 народных депутатов из фракции "Слуга народа", однако регулярно приходят в парламент и голосуют только 170-180 политиков. Якобы 17 депутатов из так называемой "группы Разумкова" открыто откололись от фракции, а другие нардепы просто прогуливают работу в парламенте.
Фракция "Слуга народа"
Вместе с тем издание со ссылкой на свои источники утверждает, что несколько десятков "слуг" хотят сложить мандаты. Одни якобы говорят, что им предлагают лучшую и более оплачиваемую работу в частных структурах, другим не нравятся ограничения по командировкам за границу. Кроме того, есть депутаты, которых смущает невозможность влиять на процессы в государстве, ведь они якобы вынуждены выполнять только указания Офиса президента.
При этом, как подчеркнул народный депутат Дмитрий Разумков, действующая Верховная Рада не является субъектной, поскольку все решения принимаются в Офисе президента. По его словам, депутаты от провластной фракции "Слуга народа" вынуждены выступать в роли "кнопок", то есть голосовать за те решения, которые определили на Банковой. Именно поэтому, добавил нардеп, будто бы многим его коллегам стыдно за свои действия и то, что они во всем должны подчиняться Офису президента.
Впрочем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия косвенно опроверг информацию о том, что фракция находится на грани распада. По его словам, еще начиная с 2019 года, во фракции узнают, что монобольшинства уже не существует.
При этом Арахамия добавил, что в это время депутаты большинства провели ряд ключевых реформ и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из фракции "Слуга народа" выходят народные депутаты.
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сегодня, 12:53
Так і обслуга яка складала команду Гітлера перед програшем шукала можливості уникнути. Ти ж відбувається зараз у нацистів вже розуміють де пропаганда, а де реальність. Ще й США нададуть не допомогу, а кредит. Вони зможуть не тільки контролювати та приймати участь у витратах кредитних коштів, а ще й притягати до відповідальності як Фірташа чи Беню за розкрадання американських коштів. Тобто спокою не буде усе життя. Ховатись доведеться або у ростові або у Ізраїлі, а їм розкішну Європу подавай.