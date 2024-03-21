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Главная Новости Политика Украины 2024 Не хотят быть «кнопками» и устали от войны. Что происходит во фракции «Слуга народа»
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Не хотят быть «кнопками» и устали от войны. Что происходит во фракции «Слуга народа»

Якобы несколько десятков народных депутатов из фракции «Слуга народа» хотят сложить мандаты, сообщила УП со ссылкой на свои источники. Эту информацию опроверг глава фракции Давид Арахамия

сегодня, 12:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания, в Верховной Раде работают 235 народных депутатов из фракции "Слуга народа", однако регулярно приходят в парламент и голосуют только 170-180 политиков. Якобы 17 депутатов из так называемой "группы Разумкова" открыто откололись от фракции, а другие нардепы просто прогуливают работу в парламенте.

Не хотят быть «кнопками» и устали от войны. Что происходит во фракции «Слуга народа»

Фракция "Слуга народа"

Вместе с тем издание со ссылкой на свои источники утверждает, что несколько десятков "слуг" хотят сложить мандаты. Одни якобы говорят, что им предлагают лучшую и более оплачиваемую работу в частных структурах, другим не нравятся ограничения по командировкам за границу. Кроме того, есть депутаты, которых смущает невозможность влиять на процессы в государстве, ведь они якобы вынуждены выполнять только указания Офиса президента.

При этом, как подчеркнул народный депутат Дмитрий Разумков, действующая Верховная Рада не является субъектной, поскольку все решения принимаются в Офисе президента. По его словам, депутаты от провластной фракции "Слуга народа" вынуждены выступать в роли "кнопок", то есть голосовать за те решения, которые определили на Банковой. Именно поэтому, добавил нардеп, будто бы многим его коллегам стыдно за свои действия и то, что они во всем должны подчиняться Офису президента.

Впрочем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия косвенно опроверг информацию о том, что фракция находится на грани распада. По его словам, еще начиная с 2019 года, во фракции узнают, что монобольшинства уже не существует.

При этом Арахамия добавил, что в это время депутаты большинства провели ряд ключевых реформ и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Всем бы так распадаться"
, – подытожил Арахамия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из фракции "Слуга народа" выходят народные депутаты.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:53

Так і обслуга яка складала команду Гітлера перед програшем шукала можливості уникнути. Ти ж відбувається зараз у нацистів вже розуміють де пропаганда, а де реальність. Ще й США нададуть не допомогу, а кредит. Вони зможуть не тільки контролювати та приймати участь у витратах кредитних коштів, а ще й притягати до відповідальності як Фірташа чи Беню за розкрадання американських коштів. Тобто спокою не буде усе життя. Ховатись доведеться або у ростові або у Ізраїлі, а їм розкішну Європу подавай.


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