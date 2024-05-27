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Народные депутаты, которые игнорируют свои обязанности во время войны

Как украинские депутаты отвечают на вызовы войны

сегодня, 16:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства украинский народ полагался не только на международную помощь, но и на поддержку от собственных лидеров. Однако политическая элита, по-видимому, находится в вакууме, отрезанном от реальностей жизни и потребностей своих избирателей.

Народные депутаты, которые игнорируют свои обязанности во время войны

Народные депутаты, которые игнорируют свои обязанности во время войны

"Комментарии" направили запросы в политические фракции с целью выявить размеры и целевое назначение финансовых вложений депутатов с начала войны. Среди всех опрошенных только две фракции откликнулись, и обе признались, что их члены не оказывают помощи во время войны.

Это информационное пространство абсолютной тишины вызывает серьезную обеспокоенность по поводу преданности депутатов своим обязанностям. По сведениям собственных источников, активную позицию поддержки Украины поддерживают депутаты лишь нескольких фракций, среди которых Разумкова, Слуга народа, и Европейская солидарность. Остальные парламентские силы, к сожалению, находятся в состоянии пассивности.

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, наши лидеры продолжают игнорировать свою главную обязанность – защиту и поддержку своего народа. Самое время для общественности проявить повышенное внимание и критически оценить, действительно ли избранники стоят своих кресел.

Напомним, что "Комментарии" рассказывали о нескольких скандальных народных избранниках , которые, несмотря на токсическую репутацию, коррупционный бекграунд и откровенно пророссийские взгляды, до сих пор занимают руководящие должности в парламентских Комитетах, в том числе чувствительных с точки зрения нацбезопасности. Лишить народного депутата мандата не так уж просто. Но, чтобы отозвать его из комитета, достаточно желания руководства Верховной Рады и большинства депутатов.



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