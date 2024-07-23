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Нардепы собираются блокировать трибуну Верховной Рады: что происходит

Вопрос запрета УПЦ МП вызвал ссоры в Раде

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Представители оппозиционной "Европейской Солидарности" заявили в Верховной Раде, что после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации будут блокировать трибуну парламента. На такой шаг оппозиция вынуждена пойти из-за отказа большинства ставить закон о запрете УПЦ Московского патриархата. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардепы собираются блокировать трибуну Верховной Рады: что происходит

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Парламентарий спрогнозировал, что трибуна ВР может быть заблокирована на несколько дней.

В то же время нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал у себя в Телеграмм, что именно фракция "Слуга народа" вместе с остатками запрещенной в Украине "ОПЗЖ" проголосовали против внесения в повестку дня вопроса о запрете УПЦ МП, тем самым не оставив оппозиции другого выбора, как блокировать трибуну Рады.

Читайте на портале "Комментарии" — в обществе активно обсуждают законопроект №8371, которым предлагают запретить УПЦ МП в Украине.

Война России против Украины обострила вопрос влияния Русской православной церкви (РПЦ) на религиозные организации в Украине, в частности, на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В этой связи, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с государством-агрессором". Этот законопроект предлагает запретить деятельность религиозных организаций, имеющих центры влияния в стране-агрессоре, а также связанные с деятельностью, угрожающей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.



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