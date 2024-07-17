Нардепу Задорожному избрали меру пресечения: что от него требуют

Высший антикоррупционный суд избрал нардепу Николаю Задорожному меру пресечения в размере более 3 млн гривен залога. Такое решение было принято следователем судьей ВАКС Ларисой Задорожной.

Николай Задорожный

Кроме того, согласно решению судьи Задорожный должен прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как сообщил прокурор САП Богдан Мирко, по делу председатель одной из объединенных территориальных общин Сумской области. По его словам, следствием установлено, что Задорожный высказал просьбу председателю Комишанского сельского объединенного территориального общества Ахтырского района Сумской области Сергею Павленко предоставить ему неправомерную выгоду в размере 14% от общей суммы заключенного контракта на реконструкцию водопровода в селе Малая Павловка, обязаны быть переданы органам правопорядка. В частности, речь шла о Службе безопасности Украины, прокуратуре, Управлении стратегических расследований Национальной полиции и полиции.

Также по делу упоминался бывший начальник управления стратегических расследований Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Сумской области Олег Ткаченко и еще один сотрудник этого управления. По данным следствия, Ткаченко занимает должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции. Именно УСС направляло запросы о предоставлении информации к председателю Комишанской ОТГ на Сумщине, а также составляло в отношении него административный протокол за непредоставление ответа на него.

Также САП и НАБУ указывают, что в Комишанский сельсовет поступали обращения от Государственной аудиторской службы. Совершались и другие препятствия, например, производителю работ по реконструкции водопровода. Нардеп Задорожний обещал помочь в решении этих проблем. Так, он организовал его встречу с "Денисом Евгеньевичем", который оказался работником УССР Сумщины, согласно протоколу узнавания личности. Должны быть решены вопросы и с прокурорами в регионе, СБУ и другими. В адрес Комишанского сельсовета поступали и обращения от Бюро экономической безопасности, которые политик обещал помочь решить.

Сам Задорожный, по информации следователей, имел переписку с экс-начальником УССР Сумщины Ткаченко в мессенджере Threema, подписанном как "ТкаО". В этом приложения нардеп переписывался и с председателем Комышанской ОТГ Павленко. Член парламента определил посредника, из-за которого он должен получить неправомерную выгоду, потому что "деньги брать в руки он не будет". Задорожный называл УСС в переписках "Департаментом стратегических юристов" и утверждал, что они помогут.

Кроме того, прокурор САП сообщил, что Задорожный имеет троих несовершеннолетних детей, что позволяет ему выезд за границу без помех. Также у нардепа есть связи в органах правопорядка, что может препятствовать следствию.



Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Задорожный подозревается в коррупции.



