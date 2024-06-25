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Главная Новости Политика Украины 2024 Нардеп Жупанин от "Слуги народа" оказался арендатором миллионера Голицы из окружения Кличко
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Нардеп Жупанин от "Слуги народа" оказался арендатором миллионера Голицы из окружения Кличко

Нардеп Жупанин арендует жилье у скандального миллионера, берет компенсацию в ВР и это при том, что у его жены есть квартира в столице

25 июня 2024, 14:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин арендует квартиру в столице у скандального миллионера-застройщика Михаила Голицы. Об этом говорит декларация политика. В то же время стоимость аренды этого имущества Жупанин скрыл .

Нардеп Жупанин от "Слуги народа" оказался арендатором миллионера Голицы из окружения Кличко

Андрей Жупанин

Так, в своей исправленной декларации за 2023 год народный депутат - "слуга" указал, что его жена Жупанина Богдана еще в 2018 году приобрела в столице квартиру (43,3 м кв) за более 1,125 млн грн.

Однако с 2022 года политик указал, что арендует жилье. Речь идет о квартире, площадью 123,5 кв. м у Голицы Михаила Николаевича.

Михаил Голица — строитель-миллионер, четырежды пытавшийся стать народным депутатом, а также работал руководителем Управления строительства и жилищного обеспечения КГГА. Голице принадлежит ООО "Геос Девелопмент", а глава "Жилинвестстроя" Вячеслав Непоп приходится бизнес-партнером жене Михаила Голицы Валентине.

Все эти лица являются фигурантами коррупционных скандалов по тендерному освоению столичных строительных бюджетов, о которых неоднократно писали СМИ. Сколько платит Жупанин Голице за жилье в декларации скрыто. Вместе с тем, на сайте Верховной Рады удалось разыскать данные о компенсации стоимости жилья народным депутатам, которые получают из бюджета Украины. И, например, за июль 2023 года Жупанину "на аренду" было выплачено 20 тыс. грн. Не трудно посчитать, что на год аренда жилья "слуги" (при наличии у его жены собственной квартиры) обходится украинцам почти четверть миллиона гривен.

Арендуя жилье в то время, как у его семьи есть собственное, Жупанин, очевидно, нарушает ЗУ "О предотвращении коррупции". За аналогичное правонарушение экс-депутат Корнацкий получил подозрение от САП.

Кроме того, Жупанин на днях оказался в эпицентре скандала, когда оказался едва ли не единственным критиком достройки в Украине блоков Хмельницкой АЭС. "Слуга" не объяснил, почему пытался сорвать согласование соответствующего законопроекта во время заседания профильного комитета ВРУ. Зато заявил, что якобы стал жертвой "заказной кампании по дискредитации". Раньше о какой-либо плодотворной деятельности этого политика в ВР вообще слышно не было.

В то же время, еще в 2021 году он уже был фигурантом расследования НАПК, которое подозревало Жупанина в сокрытии состояния гражданской жены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Андрей Жупанин показал в своей декларации, что получил почти 2,7 млн грн от автора учебников Института украинского языка Данилевского.




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Обсуждения

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ufo

25 июня 2024, 20:32

Какое самодовольное надменное ипало. Так и хочется заехать по нему чем-нибудь тяжелым.


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