Нардеп: Задорожный в ВР под стенограмму фактически признался, что взял взятку

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Ткачик Олеся
После того, как НАБУ и САП задержали народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного по подозрению в получении взятки, звучали заявления о том, что его исключили из фракции.
Николай Задорожный
Однако голосование в Верховной Раде показало, что эта информация не соответствует действительности. На нее обратили внимание по крайней мере два народных депутата. В частности, нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме заявил, что г-на Задорожного, несмотря на публичные заявления, не исключили из "Слуги народа". Он подчеркнул, что во время голосования на табло видна его принадлежность к фракции.
На то, что во время выступления Николая Задорожного на табло Верховной Рады, его титруют как депутата фракции "Слуга народа", обратила внимание и нардеп Ирина Геращенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения. Речь идет о взятках на сумму в 3,4 млн гривен. При этом известно, что Задорожный возглавляет ВСК по фортификациям и дронам. После скандала с подозрением в ВР требуют немедленно отозвать его с должности.
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