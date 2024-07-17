Нардеп: Задорожный в ВР под стенограмму фактически признался, что взял взятку

После того, как НАБУ и САП задержали народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного по подозрению в получении взятки, звучали заявления о том, что его исключили из фракции.

Николай Задорожный

Однако голосование в Верховной Раде показало, что эта информация не соответствует действительности. На нее обратили внимание по крайней мере два народных депутата. В частности, нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме заявил, что г-на Задорожного, несмотря на публичные заявления, не исключили из "Слуги народа". Он подчеркнул, что во время голосования на табло видна его принадлежность к фракции.

На то, что во время выступления Николая Задорожного на табло Верховной Рады, его титруют как депутата фракции "Слуга народа", обратила внимание и нардеп Ирина Геращенко.

"Но в СМИ прошла информация, что слуги исключили Задорожного из своей фракции! Снова соврали? Спросила у спикера, поступало ли заявление от СН по исключению Задорожного из фракции. Ответил сам Задорожный. Что его членство во фракции "приостановлено". Хотя такового нет в регламенте. И это признание, что "слуги" соврали, они не исключили из фракции Задорожного. А потом фактически признался в преступлении, сказав публично и под стенограмму ВР: "В вашей фракции тоже есть люди, которые брали взятки", — отметила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения. Речь идет о взятках на сумму в 3,4 млн гривен. При этом известно, что Задорожный возглавляет ВСК по фортификациям и дронам. После скандала с подозрением в ВР требуют немедленно отозвать его с должности.



