Нардеп в Верховной Раде спросил у министра энергетики, кому в правительстве нужно оторвать яйца

Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, в стране энергетическая катастрофа. По его словам, вполне понятно, что это следствие российских атак. Однако, добавляет он, это еще есть следствие бездействия правительства.

Герман Галущенко

"Годами правительство ничего не делало для поддержки альтернативной энергетики. Мы ее не построили. Вместо этого покупалась электроэнергия в Беларуси. Докупались? Сейчас мы получаем данные, что в первом квартале этого года ни одна гривна, выделенная на строительство защиты энергообъектов, НЕ БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА. И это можно продолжать долго", – отметил Гончаренко.

Именно поэтому, говорит нардеп, в час вопросов к правительству он обратился к министру энергетики с несколькими вопросами.

"Аграрное – кому оторвут за это все яйца????? Что вы сделаете, чтобы спасти страну перед зимой???? На что получил ответ, что это все российские атаки и аномальная жара летом. Ну жара летом – это действительно так неожиданно , как морозы зимой. Еще сказал, что скоро увидим результат работы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вчера на заседании бюджетного комитета Верховной Рады докладывали представители Расчетной палаты. По их официальной информации за первое полугодие 2024 года, запланированные Госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21% меньше запланированного, а в первом квартале вообще не осуществлялись.

"Еще раз! Первый квартал расходы на защиту объектов энергетики не осуществлялись вообще! Затем в марте российские обстрелы. И даже после этого, используются эти средства меньше запланированного. КОМУ, КОМУ оторвать яйца за это?! Или хотя бы заселить на 24-й этаж без света , без лифта, с электро плитой в 35 градусную жару", — так прокомментировал эту информацию Гончаренко.





