Нардеп рассказал о крупном министропаде в правительстве: кого собираются уволить

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Slava Kot
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что через две недели планируется полная перезагрузка правительства, вместе со сменой премьера и еще нескольких министров. По словам нардепа, в смене должностей прослеживается простая тенденция.
Железняк рассказал о перезагрузке Кабмина. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк в Telegram сообщил о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и еще ряда министров. По его словам, перезагрузка правительства произойдет через две недели и за этот период могут измениться фамилии тех, кто будет уволен. Однако Железняк указал на тенденцию — "хотят еще более зависимый Кабмин".
По словам Железняка, в правительстве есть два типа людей, которые "максимально лояльны, но с нюансом".
Другую группу народный депутат назвал "гвардейцами Десницы". Железняк указывает, что в эту группу входят те чиновники, которые "уважают право Десницы быть между вами с Королем". Ярослав Железняк считает, что министропад будет касаться первой группы, которую могут уволить или перевести на другие должности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто может возглавить Кабмин технократов в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, какое решение принял премьер Денис Шмыгаль по отношению к министрам, которым Зеленский обещал серьезный разговор.
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