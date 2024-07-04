Нардеп рассказал о крупном министропаде в правительстве: кого собираются уволить

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что через две недели планируется полная перезагрузка правительства, вместе со сменой премьера и еще нескольких министров. По словам нардепа, в смене должностей прослеживается простая тенденция.



Железняк рассказал о перезагрузке Кабмина. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в Telegram сообщил о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и еще ряда министров. По его словам, перезагрузка правительства произойдет через две недели и за этот период могут измениться фамилии тех, кто будет уволен. Однако Железняк указал на тенденцию — "хотят еще более зависимый Кабмин".

По словам Железняка, в правительстве есть два типа людей, которые "максимально лояльны, но с нюансом".

"Первые, назовем их рыцарями – исторически с самого начала с Королем. Конечно они слушают все команды из замка, но иногда, могут на всякий случай в те редкие случаи увидев Короля переспросить очень ли тихо и деликатно что-то там даже свое мнение заявить. Среди таких условные Шмыгаль, Марченко, Верещук, Малюска, Кулеба и еще пара. Еще раз, это конечно очень условная самостоятельность, но как есть", — рассказал нардеп.

Другую группу народный депутат назвал "гвардейцами Десницы". Железняк указывает, что в эту группу входят те чиновники, которые "уважают право Десницы быть между вами с Королем". Ярослав Железняк считает, что министропад будет касаться первой группы, которую могут уволить или перевести на другие должности.

"Перезагрузка КМУ будет по факту проста. Рыцари кто-то будет просто лишен титула, кто-то отправлен за море представлять волю Короля с другими королевствами. А кто-то еще имеет шанс и время перейти к разряду гвардейцев. Ну еще кого-то показательно сожжет дракон для спецэффектов и заказа толпы" , – объясняет Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто может возглавить Кабмин технократов в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какое решение принял премьер Денис Шмыгаль по отношению к министрам, которым Зеленский обещал серьезный разговор.