Нардеп рассказал, как Галущенко лжет о ситуации в энергетике, сваливая все на российское ИПСО

На прошлой неделе во время часа вопросов к правительству нардеп Анатолий Костюха спросил у министра энергетики Германа Галущенко о том, были ли на Южноукраинской АЭС проблемы, резко ухудшившие ситуацию с энергоснабжением.

Герман Галущенко

"Господин министр, не могу не обратить внимание на постоянные информационные сообщения или вбросы даже от различных изданий о состоянии энергосистемы и аварий в сети. Так вот, например, вчера ряд изданий, ссылаясь на слова одного эксперта, сообщили, что у нас на ПАЭС вышли из строя трансформаторы. Поэтому пришлось остановить работу одного из энергоблоков", — спросил нардеп.

При этом, как отмечает нардеп Ярослав Железняк, министр под стенограмму ответил стандартной историей о российском ИПСО, и все это неправда и вообще спецслужбы должны проверить эксперта, а блок работает.

Железняк не поверил Галущенко на слово и обратился с запросом, чтобы получить информацию о работе ПАЭС.

"И мы получили ответ, прямо противоположный тому, что заявил министр:

Так, 15 июля 2024 года на Южно-Украинской атомной электростанции произошло внештатное событие, в результате которого были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРП 330. В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт, а также три линии электропередач. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием. Как следствие в Юго-Восточном регионах были введены графики аварийных отключений, а в центральных регионах, в том числе и в Киеве, существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети", — сказано в сообщении Железняка в Телеграмме.

При этом он подчеркнул, что в эти дни, в частности, в Киеве были длительные отключения электроэнергии даже ночью.

Кроме того, нардеп не понимает, зачем Галущенко публично соврал о проблемах на АЭС.

"Вариант 1 – министр не знает, что происходит в сфере ответственности. Я бы в него поверил, если бы это не был "Энергоатом". Вариант 2 – это уже не первый случай когда "эффективный" и подконтрольный Галущенко и Шурме менеджмент "Энергоатома" только за последнее время доправились до таких аварий. И как говорит Юрий Николов: "Коррупция рождает руко***сть". И наверняка кто-то даже среди власти начал задаваться вопросами, все ли там ок", — отметил Железняк.

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