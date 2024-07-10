Нардеп анонсировал увольнение одного из министров: кто уйдет с должности

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в кулуарах Верховной Рады говорят об отставке министра юстиции Дениса Малюськи. Кроме того, нардеп назвал возможного нового министра юстиции.



Министр юстиции Денис Малюська. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что глава Министерства юстиции Денис Малюська подал документы на отставку.

"Не то что-то новое или неожиданно. Но говорят Малюська уходит в отставку", — сообщил Железняк.

По его словам, на этом направлении работы в Минюсте Малюську может заменить вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Подобную информацию также сообщили источники "Украинской правды". По их данным, министр юстиции Денис Малюська некоторое время назад подписал заявку о своей отставке, однако документ без даты и окончательное решение еще не принято.

Кроме того, в УП указывают, что смена министра юстиции это лишь первый шаг в возможном обновлении Кабмина.

"Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены Шмыгаля их достаточно, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства", – указывают источники УП.

СМИ сообщают, что также рассматриваются замены вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, министерки соцполитики Оксаны Жолнович и главы МИД Дмитрия Кулебы.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп рассказал о большом "министропаде" во власти и указал фамилии, кого могут уволить.

Также "Комментарии" писали о том, что во власти заявили, что нет механизмов, по которым якобы можно уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время действия военного положения.