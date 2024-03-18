Надвигается демографический кризис. В правительстве назвали, сколько детей должно рождаться в каждой семье

Денис Шмигаль заявил, что Украина теряет большое количество людей из-за полномасштабной войны с Россией. В частности, говорит он, многие украинцы гибнут, многие женщины с детьми уехали за границу. По его информации, более миллиона украинских детей находятся за границей.

Денис Шмыгаль

Как отметил глава правительства, сейчас основная задача — способствовать возвращению родителей и детей в Украину, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того, чтобы Украина процветала после победы над Россией.

По словам Шмыгаля, чтобы решить проблему с демографическим кризисом, в каждой семье должно рождаться по меньшей мере трое детей. Он добавил, чтобы поддержать детей, правительство будет привлекать деньги из-за границы, ведь в настоящее время каждая украинская гривна идет на финансирование Сил обороны.

При этом глава Кабмина признал, что основным фактором, оказывающим решающее влияние на уровень рождаемости, является стабильность и безопасность. То есть, подчеркнул Шмигаль, когда у человека есть прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще.

При этом, как отметил в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко, идея главы правительства красивая и верная. Однако, по его словам, в Украине очень небольшая помощь по уходу за ребенком, а именно: 860 гривен.

"Просто представьте эту сумму. Это соразмерно одной пачке памперсов в неделю! Возможно еще можно каких-то детских смесей купить. Ну и собственно все. И это выплаты в месяц",

– подчеркнул политик.

По его словам, сначала нужно хотя бы в два раза поднять ежемесячные выплаты на детей.

"Конечно, сейчас в стране очень сложная демографическая ситуация из-за войны, многие выехали и, к сожалению, есть такие семьи, которые больше не вернутся. Но прежде чем говорить, нужно и что-то сделать для того, чтобы люди имели возможность и желание снабжать и создавать здесь семьи! Поднять выплаты на ребенка, не оставлять людей без выплат ВПЛ, создавать условия для бизнеса",

— подчеркнул Гончаренко и добавил, родители же должны как-то содержать этих троих детей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде предложили значительно увеличить выплаты при рождении детей.



