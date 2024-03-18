Надвигается демографический кризис. В правительстве назвали, сколько детей должно рождаться в каждой семье

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Ткачик Олеся
Денис Шмигаль заявил, что Украина теряет большое количество людей из-за полномасштабной войны с Россией. В частности, говорит он, многие украинцы гибнут, многие женщины с детьми уехали за границу. По его информации, более миллиона украинских детей находятся за границей.
Денис Шмыгаль
Как отметил глава правительства, сейчас основная задача — способствовать возвращению родителей и детей в Украину, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того, чтобы Украина процветала после победы над Россией.
По словам Шмыгаля, чтобы решить проблему с демографическим кризисом, в каждой семье должно рождаться по меньшей мере трое детей. Он добавил, чтобы поддержать детей, правительство будет привлекать деньги из-за границы, ведь в настоящее время каждая украинская гривна идет на финансирование Сил обороны.
При этом глава Кабмина признал, что основным фактором, оказывающим решающее влияние на уровень рождаемости, является стабильность и безопасность. То есть, подчеркнул Шмигаль, когда у человека есть прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще.
При этом, как отметил в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко, идея главы правительства красивая и верная. Однако, по его словам, в Украине очень небольшая помощь по уходу за ребенком, а именно: 860 гривен.
По его словам, сначала нужно хотя бы в два раза поднять ежемесячные выплаты на детей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде предложили значительно увеличить выплаты при рождении детей.
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Хтось
сегодня, 14:18
Щонайненше троє дітей. А цей розумник не підкаже, як цих дітей одягнути, нагодувати, забеспечити та вивчити ? У нас не такі статки, як у депутатів.