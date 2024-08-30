На ставке было принято важное кадровое решение: кого заставляют «добровольно» уйти

По информации издания Forbes, на Ставке Верховного главнокомандующего 30 августа было принято решение о том, что глава "Укрэнерго" должен написать заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом изданию рассказали четыре источника, не связанные между собой. Впрочем, по их информации, Кудрицкий якобы отказывается писать такое заявление.

Владимир Кудрицкий

При этом пресс-служба "Укрэнерго" пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Теперь решение об отставке руководителя "Укрэнерго" должен принять наблюдательный совет компании. Члены наблюдательного совета: независимые – Даниэль Доббени, Педер Андреасен, Роман Пионковски, и представители государства – Юрий Бойко, Юрий Токарский, Александр Баранюк.

"Если они [наблюдательный совет компании] такое решение примут, то о независимости наблюдательных советов в украинских государственных компаниях можно забыть", – считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Причиной решения Ставки стали незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций "Укрэнерго", которые после российской массированной ракетно-дроновой атаки 26 августа привели к перебоям со снабжением электричества.

"Считаю безосновательными обвинения в адрес Кудрицкого", – говорит Харченко. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" испытывают подобные проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Как отметил президент Владимир Зеленский, это был один из самых больших комбинированных ударов России с начала войны. По словам президента, российские удары нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты. Зеленский сказал, что был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру, подчеркнул президент.



