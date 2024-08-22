"Мы не министерство выплат": в Минсоцполитики призвали украинцы меньше полагались на государство

Министр соцполитики Оксана Жолнович считает, что ее министерство не следует воспринимать только как структуру, которая занимается социальными выплатами. Жолнович указывает, что главная ее задача сформировать устойчивость и самостоятельность каждого украинца.



Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото из открытых источников

Глава Минсоца Оксана Жолнович в интервью "Укринформу" рассказала о том, какие, по ее мнению, должны произойти изменения философии социальной поддержки и социальной политики.

"Минсоцполитики – о сопровождении, об услуге, о человекоцентричности. Мы не "министерство выплат", мы – министерство, которое формирует человеческую состоятельность и устойчивость каждого человека. Задача государства – создать условия, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно, самостоятельно, имел возможности для развития", – сказала Жолнович.

Министр соцполитики объясняет, что государства не должны ставить себе задачу обеспечить население на 100%, ведь тогда, по ее словам, возникают "зависимости". В качестве примера Жолнович указывает на СССР.

"Такие отношения формировал Советский Союз. Когда все были бедны, стояли в очереди на жилье, и государство постоянно манипулировало – дать помощь или не дать", – сказала министерша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят отменить бедность, то есть аннулировать прожиточный минимум. Эту идею подверг критике бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, который назвал этот показатель не выплатой, а социальным стандартом.

Также "Комментарии" писали о рейтинге министерств Украины по информированию о своей деятельности. В нижней части списка оказались Минагрополитики, Минсоцполитики и Минстратегпром.