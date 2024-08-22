"Мы не министерство выплат": в Минсоцполитики призвали украинцы меньше полагались на государство

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Slava Kot
Министр соцполитики Оксана Жолнович считает, что ее министерство не следует воспринимать только как структуру, которая занимается социальными выплатами. Жолнович указывает, что главная ее задача сформировать устойчивость и самостоятельность каждого украинца.
Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото из открытых источников
Глава Минсоца Оксана Жолнович в интервью "Укринформу" рассказала о том, какие, по ее мнению, должны произойти изменения философии социальной поддержки и социальной политики.
Министр соцполитики объясняет, что государства не должны ставить себе задачу обеспечить население на 100%, ведь тогда, по ее словам, возникают "зависимости". В качестве примера Жолнович указывает на СССР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят отменить бедность, то есть аннулировать прожиточный минимум. Эту идею подверг критике бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, который назвал этот показатель не выплатой, а социальным стандартом.
Также "Комментарии" писали о рейтинге министерств Украины по информированию о своей деятельности. В нижней части списка оказались Минагрополитики, Минсоцполитики и Минстратегпром.
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